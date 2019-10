La Junta apunta que "en breve" se producirá el traslado de 35 'menas'

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado este jueves de que, "en breve", se procederá la llegada de 35 menores extranjeros no acompañados (MENA) al centro de acogida dispuesto para ello en Lucena (Córdoba), informa Europa Press.

Así lo ha apuntado la consejera en respuesta a una pregunta que, en el Pleno del Parlamento, en la sesión de control al Gobierno, le ha formulado la diputada del PSOE-A Soledad Pérez.

La consejera ha explicado que su departamento ha concedido una subvención de 480.900 euros a la Fundación Samu, que "se va a encargar de gestionar" dicho centro de protección de menores extranjeros no acompañados de Lucena, que va a atender a 35 menores que "está previsto que pasen en breve" a este recinto.

Tras defender que se trata de niños que están "muy integrados", Ruiz ha explicado que desde la Junta se está "esperando que se ultimen los trámites para la firma de contrato de cesión del inmueble entre el Ayuntamiento de Lucena y la Fundación Samu".

Una vez que se complete ese trámite, "se tiene que hacer unas obras de adecuación que sabemos son mínimas", tras lo que "se procederá al traslado de los menores en el menor tiempo posible", según ha confirmado la consejera.

PSOE-A VALORA LA "SOLIDARIDAD" DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, la parlamentaria Soledad Pérez ha celebrado que, este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena, gobernado por el PSOE, "adjudica un espacio público municipal de calidad, amplio, de garantías", para la Fundación Samu, para atender a menores extranjeros no acompañados que están "tutelados por la Junta", y a quienes "hay que proteger", según ha remarcado.

La socialista ha valorado que el Ayuntamiento de Lucena ha sido así "solidario, responsable y amigo de la infancia", y ha considerado que constituye por ello un "modelo a extender, aplicar y aplaudir".

En esa línea, ha apostado por "dar un mensaje de unidad" frente a la atención a 'menas', que debe extenderse al Parlamento, y al respecto ha criticado que el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, "ha ido a Lucena a decir que hay sospechas sobre este centro o esos menores", pese a que son 35 niños "tutelados por la Junta" a quienes hay que "proteger, que no son peligrosos y hay que darles una oportunidad para que vivan como niños", según ha incidido.

Pérez ha aplaudido a ayuntamientos como el de Lucena que "se ponen a disposición de la Junta gobierne quien gobierne, y a favor de la infancia y adolescencia", a la vez que ha rogado a la consejera que "no se confunda a la ciudadanía", porque "no se puede hablar a favor de la infancia y la adolescencia por la mañana, y por la tarde firmar un acuerdo de las tres derechas diciendo que son niños a los que hay que vigilar y aumentar las partidas para la protección de estos centros que son sospechosos". "Una cosa y la contraria no se pueden hacer", ha aseverado la socialista.

CRÍTICA DE LA JUNTA AL GOBIERNO

La consejera ha respondido defendiendo que, en esta materia, "tenemos que ir todos a una", porque "es un deber moral", y ha apostillado que "no ha sido todo una balsa de aceite en todos los ayuntamientos", ya que ha habido algunos gobernados por el PSOE que "han puesto a veces muchísimos obstáculos y han negado que se implanten estos centros de menas".

Además, Ruiz ha apuntado que hay que pedir "solidaridad" al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, que, según ha criticado, "ha negado la subvención para 'menas' en Andalucía", que "se ha reducido a menos de once millones, porque dice que ya no tenemos la situación de excepcionalidad", pese a que la comunidad tiene "el 82% más de esos menores que en 2017, y un 10% más que en 2018", y además es la región que "más 'menas' recibe", mientras Sánchez está "mirando para otro lado", según ha afeado la consejera.