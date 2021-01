La Junta abre una investigación a la alcaldesa de Torrecampo por vacunarse en la residencia

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para conocer por qué la alcaldesa de Torrecampo, Paqui Alamillo, aceptó vacunarse en la residencia municipal al conocerse que había dos dosis sobrantes, según han confirmado fuentes oficiales del gobierno regional. La Consejería advierte "versiones contradictorias" en las declaraciones de la alcaldesa, adelantadas por este periódico en la noche del jueves, y que dio a conocer a través de Facebook, tras las acusaciones del PP del municipio por la misma vía de las redes sociales.

Según argumenta la Junta, tal como ha conocido este periódico, no se entiende "por qué la alcaldesa entra, según dice ella, a la residencia mínimo una vez en semana siendo presidenta del Patronato y no personal laboral de la residencia tal y como lo establecen las normas sanitarias actuales". Igualmente, señala que en sus argumentos no se entiende "por qué dice en un primer momento que fue vacunada porque sobraba y más tarde afirmó que fue obligada por el Área Sanitaria Norte, cuando la vacuna no es obligatoria para ningún ciudadano español".

Ante las acusaciones del PP de Torrecampo de que la alcaldesa se había "saltado el plan de vacunación", al aceptar ponerse una vacuna que sobraba cuando no entraba en los grupos de riesgo y además no se había administrado las dosis a empleadas de baja médica, como así se ha hecho en otras residencia, Paqui Alamillo daba una larga explicación en redes sociales señalando que "cuando comienzan a realizarse los test de antígenos y teniendo en cuenta que visito la residencia semanalmente como componente del organigrama de la misma al ser presidenta de la misma y no como cargo político la enfermera gestora de casos da su autorización a que me realicen dicho test".

Además, explica que, en el proceso de vacunación en la residencia municipal de mayores, "al final, sobran dos vacunas y las enfermeras pidieron a la dirección del centro que llamara a “dos personas pero que vengan en 30 segundos porque nos vamos”. Señala luego que la enfermera "me llama a mí, como presidenta, puesto que acudo centro todas las semanas".

Y concluye que "la dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente".