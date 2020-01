A juicio por comprar la barandilla del Mirador de Montoro después de ser hurtada

Tres individuos, dos de ellos, hermanos, se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por, supuestamente, haber comprado parte de la barandilla del Mirador de Montoro después de que esta fuese hurtada.

El Ministerio Fiscal indica que el hurto de varios tramos de esta baranda tuvo lugar en agosto del año 2014 y una semana más tarde, en la investigación de diversos delitos, se registró la vivienda en la que residían los encausados y se hallaron 86 lamas de madera pertenecientes a este mirador.

En este sentido, apunta que, "con pleno conocimiento de su origen ilegal y con ánimo de enriquecimiento injusto", tenían este material en su poder, "habiéndolas adquirido de terceras personas no identificadas y estando tasadas pericialmente en 907,30 euros".

El Fiscal afirma que los hechos constituyen un delito de receptación por el que pide que se imponga un año de prisión a cada uno de los acusados, que cuentan con antecedentes penales. Por otra parte, solicita que se entreguen las lamas de madera a la unidad de Córdoba de la Dirección General de Carreteras.

El Mirador de Montoro, según detalla el Ministerio Público, se ubica en la carretera N-420. También destaca que para su hurto se destornillaron los tramos (por lo que no se trata de un robo al no haberse empleado la fuerza) y que la autoría de este delito no pudo acreditarse.