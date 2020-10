Juan Recuero: "La futura Ley de Policía Local caduca antes de ser aprobada"

El presidente de la Asociación de Vigilantes Municipales de Andalucía (Avimun), Juan Recuero, explica la situación que sufren y el panorama que se presenta con la futura aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales.

-¿Cuál es el motivo por el que se crea la asociación?

-De la necesidad de este colectivo de aunar esfuerzos para poner fin a una discriminación, no solo al colectivo sino a la ciudadanía a la que sirve.

-¿Qué opina de la futura Ley de Coordinación de la Policía Local?

-Que ha caducado antes de ser aprobada, porque pretende dar aires de modernidad a la Policía Local, como manifiesta el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, y sigue contemplando que la figura de Vigilante Municipal está obsoleta. Se refuerza dicha figura en la actual redacción del Anteproyecto de Ley, estableciendo un mínimo de cinco miembros para la creación o mantenimiento de los actuales cuerpos de Policía Local, permitiendo su creación para extinguir el cuerpo de Policía Local y crea en su lugar plazas de vigilantes municipales sin mínimos.

-¿Por qué dicen sufrir un trato discriminatorio con respecto al colectivo de policías locales?

-Un vigilante municipal, una vez superadas las oposiciones, y sin recibir formación alguna, toma posesión de su cargo y sale a la calle a trabajar de poli, no dando cumplimiento a lo dictado en la propia Ley de Coordinación, que dice en su articulado que se les dispensará una formación adecuada a las funciones a desempeñar, siendo éstas de Policía Local. Por lo tanto, la formación tendría que ser la misma que se imparte a los policías locales. Tampoco se les reconoce los mismos derechos retributivos, no tiene acceso a la misma movilidad, promoción, dotación (no se contempla para el VM el arma como parte de su dotación), entre otras diferencias. El Instituto General de la Seguridad Social también excluye, por propia interpretación, al vigilante municipal del ámbito de aplicación del decreto de adelanto de la edad de jubilación, no así a los policías locales. Si bien, recientemente un tribunal sentenció lo contrario. Nos sorprende que el INSS no acepte dicha sentencia y la recurra.

-¿Por qué manifiesta que van a desaparecer los cuerpos de Policía Local cuando el anteproyecto recoge la posibilidad de asociarse las localidades que lo necesiten?

-La opción más cómoda para un ayuntamiento es extinguir el cuerpo de Policía Local y sustituirlo por vigilantes municipales, al fin y al cabo se van a trabajar como policías locales. Esto es ya una realidad. Son varios los municipios que lo han hecho. Alguno motivado incluso por personal de la propia Consejería que así lo ha sugerido en consulta hecha por alguna Alcaldía.

-¿Cómo afectaría a la seguridad pública en la provincia la futura Ley tal cual está redactada?

-Córdoba tiene 17 municipios con menos de cinco policías locales. Estos están llamados a desaparecer, como en Añora. En Córdoba hay 9 pueblos con vigilantes municipales que seguirán siendo discriminados en el tiempo, ellos y su población.

-¿Qué propone su asociación?

-La eliminación de la obsoleta figura del Vigilante Municipal, funcionario de carrera con funciones de Policía Local mediante el proceso de integración en ésta como se ha hecho en Castilla y León. Hay que dejar de mirar a otro lado.