Juan A. Caro: «Nos sentimos amarrados ante tanta incertidumbre»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Esta situación deja a la mayoría de los sectores del comercio de cercanía en situación de ruina económica. El futuro del sector a corto plazo es desesperanzador porque no hay certidumbre y los gastos fijos de cada mes son los mismos, pero existen un 50% menos de volumen de venta en el comercio. Mi actividad económica es la alimentación, es un sector esencial y soy minorista.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Lamentablemente hay muchos, nuevos que coexisten con los antiguos de empresas familiares, donde los hijos heredan los problemas de los padres. La Administración no apoya de la misma forma al pequeño comercio, al comercio de cercanía, como a los grandes establecimientos. La fuerza del comercio de cercanía está en las personas que están al frente, no existen horas y sí mucha voluntad. Por otro lado, en mi sector la venta on line no es tan negativa; no sucede lo mismo para una tienda de ropa o de electrodomésticos. Pero es una cadena, si a un sector le va mal repercute en el resto; cuando llueve, llueve para todos, cuando no llueve, también es para todos.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Acciones muy sensibles. Empezando por dar las mismas ventajas al comercio de cercanía que a las grandes cadenas; apoyo a los autónomos que, en su jubilación, cobran mucho menos que sus empleados y han puesto su tiempo y su dinero. Otro ejemplo con respecto a las grandes superficies, pueden presentar suspensión de pagos, los contratos a sus empleados no son iguales en cuestión de horario, los nuestros son más rígidos.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Su importancia es histórica, es fundamental. El pequeño comercio siempre ha existido y va a seguir existiendo porque no nos importan las horas, es una vocación, como el panadero que abre los domingos para que no le falte el pan a sus clientes. El pequeño comercio es una forma de vida. Nuestro negocio es una forma de vida que ahora afronta una crisis importante, que deseamos que no vaya a más desde el punto de vista de la salud. Nos sentimos amarrados de pies y manos ante tanta incertidumbre como hay, no tenemos las soluciones y no entendemos de medidas para acabar con esta situación. Me acuerdo que mi madre decía «no temo lo que pasó, temo lo que queda por pasar». Nuestras soluciones pasan por la máxima seguridad, desde los más estrictos protocolos de prevención.