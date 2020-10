José Palma «Hay que profundizar más en modernizar el tejido comercial»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-El comercio se ha diversificado mucho porque la venta on line se ha hecho fuerte en la actualidad. Ya era un riesgo antes de la pandemia, era un competidor, y ahora es una opción más para el consumidor. El pequeño comercio se ve muy afectado por la situación provocada por el covid-19, aunque hay sectores que están más perjudicados que otros. Aunque hay que decir que la hostelería se está viendo muy afectada.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Además del problema existente por la venta on line, hay que destacar la caída del consumo, la gente no tiene alegría, no se confía en gastar más de lo que ahora considera normal y, por supuesto, no compra cosas que considera superfluas. Las ventas se han reducido, se han tenido que reducir las plantillas, se ha acudido a figuras como los ERTE, y los gastos son los mismos. A todo esto, una gran parte del pequeño comercio no tiene plantillas de trabajadores amplias, son empresas familiares y es difícil reducir en el capítulo de personal.



-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Desde las administraciones (nacional, regional, provincial y local), todas las que competan; que cada administración colabore desde sus ámbitos. Son necesarias ayudas económicas como, por ejemplo, al alquiler de los locales comerciales; tomar medidas en lo que se refiere a impuestos o subvenciones y adoptar ayudas para el mantenimiento del empleo para que el empresario no tenga que hacer recortes y se mantenga la estructura de los puestos de trabajo y se proyecte en el consumo. También hay que diseñar nuevas estrategias desde la competencia, hay que profundizar más en la modernización del tejido comercial y ser más sostenibles desde la rentabilidad.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio de cercanía es y debe seguir siendo primordial para el tejido económico y social. Son pequeñas empresas con las que convivimos. Son nuestros vecinos a los que siempre hay que ayudar. Este entramado económico siempre está dispuesto a colaborar con la realidad social, cultural, de ocio y deportiva de nuestros pueblos. Son familias que hacen un esfuerzo importante para mantener unas estructuras comerciales que ofrecen seguridad, hoy tan importante. Además, nos ofrecen atención personalizada, desde la amabilidad, para asesorarnos. Este comercio forma parte de nuestra identidad y de nuestro valor añadido.