José Luis Momparler: «Se hace necesario facilitar el proceso de compra a los clientes»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid y por qué?

-Tanto el pequeño comercio como la hostelería han sido los sectores más afectados por la pandemia debido fundamentalmente a dos factores: la incertidumbre generada por el covid-19 y el agresivo comportamiento de las empresas de venta por internet. El cierre físico de las tiendas al principio del confinamiento provocó que los clientes se habituaran a las compras online, incluso aquellos que nunca lo habían hecho con anterioridad, y esto lo han sabido aprovechar los grandes distribuidores de internet para continuar con la sangría del pequeño comercio.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa el comercio de cercanía en la actualidad?

-Por un lado están los grandes distribuidores online y la falsa creencia de que comprar por internet es más barato, cuando no suele ser lo habitual. De otra parte, la falta de digitalización del pequeño comercio; hay que entender que internet no es un enemigo, es una herramienta que si no sabemos aprovechar, nos dejará fuera de juego. Por último, la falta de relevo generacional; muchos comerciantes no ven un futuro a medio y largo plazo y se han abandonado a su suerte… hasta donde lleguemos, llegaremos.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Necesitamos ser más competitivos, y eso pasa, indefectiblemente, por reducir la presión fiscal y los costes de mantenimiento de los negocios. Se hace necesario facilitar el proceso de compra a los clientes con zonas de aparcamiento, calles peatonales, mejora de los espacios urbanos, acondicionamiento de entornos que inviten a la gente a disfrutar y ‘vivir’ las calles. Igualmente, estamos perdiendo a nuestros futuros clientes, que son los niños y jóvenes de ahora. Echamos de menos programas de educación y concienciación sobre lo que implica el pequeño comercio, su capacidad de generar riqueza en el entorno más cercano y cómo esa se distribuye. En definitiva, nuestros jóvenes están haciendo natural comprar todo por internet y no estamos haciendo nada al respecto.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Priego?

-Priego ha sido tradicionalmente un pueblo comercial. No hace tanto que a Priego venían a comprar desde los pueblos de alrededor, incluso de algunos más grandes que él. Esto lo hemos perdido y se nota en nuestra economía pero sobre todo en la demografía. Nuestros jóvenes se están yendo a trabajar y vivir fuera porque no encuentran aquí oportunidades ni oferta suficiente de ocio. Una ciudad sin comercio ni hostelería es una ciudad prematuramente muerta.