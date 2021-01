José Ignacio Expósito: "Salvar la Navidad no debía suponer abrir la mano durante un mes"

Peñarroya-Pueblonuevo ha llegado esta semana a una tasa de incidencia por coronavirus de 1.926,1 casos por cada cien mil habitantes. Su alcalde, José Ignacio Expósito, ha levantado la voz, junto a la de su comarca, el Guadiato, y la de Los Pedroches, para pedir medidas más contundentes.

-¿A qué cree que se ha debido esta subida exponencial de contagios en la comarca?

-Es evidente que estamos inmersos en la llamada tercera ola y, en parte, es el resultado de las fiestas navideñas. Las altas tasas de incidencia ponen de manifiesto que parte de la población se ha relajado en estas fechas, que nos hemos confiado y ahora tenemos las consecuencias.

-¿Dónde están surgiendo los brotes, en núcleos familiares, mayores, jóvenes?

-En el caso de Peñarroya-Pueblonuevo es evidente la aparición de brotes entre la población más joven, puesto que los días festivos han sido propicios para el reencuentro, a pesar de las continuas llamadas a la responsabilidad. El problema aumenta cuando una persona contagiada traslada esos contagios al núcleo familiar, que es lo que hace que el número de personas afectadas aumente de manera tan rápida en tan poco tiempo.

-¿Debería haber tomado la Junta medidas más contundentes en la Navidad?

-Salvar la Navidad no tenía que suponer abrir la mano durante un mes prácticamente, como se ha hecho en Andalucía. No le vi sentido a permitir la movilidad entre provincias en la comunidad desde prácticamente mediados de diciembre, y no tenía sentido tampoco que siguiéramos así con la que nos está cayendo.

-Peñarroya recibe mucha gente de fuera, para su comercio, el hospital... ¿Por eso pidieron el cierre perimetral?

-En los periodos en los que la movilidad ha estado más limitada, los datos han sido más favorables. Por tanto, entiendo que era una de las medidas prioritarias a tomar por la autoridad sanitaria para poder controlar el avance del virus entre la ciudadanía. Esta reflexión no era puntual de nuestro municipio, sino de todos los municipios que estamos dentro del Área Sanitaria Norte, y por eso, desde las mancomunidades del Guadiato y de Los Pedroches, se hizo una petición a la Junta de Andalucía en este sentido.

-¿Está de acuerdo en la petición de que se cierren los centros educativos?

-El aumento de casos positivos por covid de manera exponencial en tan poco tiempo genera cierto miedo entre la población, y también ocurre lo mismo en la comunidad educativa. Los centros educativos son espacios en los que habitan cientos de personas cada día, por tanto, es lógica la preocupación de los padres y de las madres. Por ello, desde el Ayuntamiento solicitamos a la Junta de Andalucía, tras la petición de los directores de los centros de nuestra localidad, la suspensión de las clases durante unos días, hasta que se doblegara la curva de contagios. Entendemos que puede ser una medida que limite la evolución del virus. De todas formas, tanto desde el Ayuntamiento como desde los centros educativos se está pidiendo a los padres que actúen con total responsabilidad, y en aquellos supuestos en los que pueda haber sospecha de haber tenido contacto con algún caso positivo, pues que no lleven a los niños al colegio.

-¿Cree que los cribados masivos son efectivos?

-Si se hacen de una forma ágil sí, puesto que supone tener una radiografía más exacta de la situación de contagios en el municipio. Cuanto mayor sea el número de pruebas que se realicen, mejor conoceremos la realidad, y se podrán plantear las medidas más adecuadas para contribuir en esta batalla frente al virus. Ya nos han confirmado de la Junta que se harán el próximo martes, para unas 400 personas.

-¿Qué medidas está tomando el Ayuntamiento en función de sus competencias?

-Desde el Ayuntamiento hemos suspendido toda la actividad deportiva, cultural y de ocio en el municipio. En estos momentos lo más importante es velar por la salud de nuestros vecinos y vecinas, y ya habrá tiempo para retomar dichas actividades. Hemos retomado la atención al ciudadano de manera telefónica y telemática, haciéndola presencial tan solo con cita previa. Hemos vuelto a cerrar las zonas infantiles, a las que hemos sumado el cierre de los parques y las plazas como lugar de reunión. Lo que se pretende con este tipo de medidas es evitar en la medida de lo posible la aglomeración de personas en la vía pública. Además, a través de la Policía Local, estamos intensificando el seguimiento del cumplimiento de la cuarentena a las personas que han resultado positivas en covid. Para ello es fundamental, y así se le trasladó a la Delegación de Salud el pasado jueves, la actualización de los datos, puesto que dicha información es necesaria para que la policía pueda desarrollar su labor.

-¿Cómo está afectando la pandemia al municipio desde el punto de vista social y económico?

-Estamos viviendo momentos duros, puesto que a la crisis sanitaria se suma la social y la económica. Por ello, hemos querido elaborar un presupuesto para este año 2021 acorde a las necesidades de estas circunstancias que estamos viviendo. Hemos multiplicado por seis la partida destinada a emergencia social, puesto que ya llevamos algunos meses atendiendo a familias que antes de la pandemia no eran usuarios de los servicios sociales, pero que en estos necesitan de nuestra ayuda para poder seguir adelante. Hemos aumentado un 27% la partida para la elaboración de empleos sociales, que permitan aliviar la situación de familias que hayan perdido los ingresos en estos meses. Y hemos creado una partida para ejecutar en este año un nuevo plan municipal de ayudas a autónomos y pymes de la localidad que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Son momentos en los que toca estar al lado de los que más lo necesitan, y también del tejido empresarial del municipio, al cual tenemos que intentar ayudar entre todos para que pueda seguir adelante.

-¿Quiénes son los que peor lo están pasando?

-Con esta situación, creo que el conjunto de la población lo está pasando mal. Primero, por la cuestión sanitaria, que genera miedo entre la población, puesto que se está llevando muchas vidas por delante. También lo están pasando mal nuestros mayores que residen en las residencias, porque han visto limitados sus encuentros familiares. Las personas que han perdido su puesto de trabajo, las cuales tienen la incertidumbre de cuándo volverán a tener otra oportunidad laboral. Y hay muchas empresas de muchos sectores, como son el pequeño comercio o la hostelería, que están sufriendo la bajada de ventas, porque el consumo se ha retraído.

-Como alcalde, ¿cómo está viviendo la pandemia?

-Los alcaldes nos estamos enfrentando a una situación desconocida e inesperada, en la que muchas veces acertaremos en nuestras decisiones y en otras no, pero yo lo vivo con responsabilidad. La pandemia ha hecho que estemos al servicio de los ciudadanos incluso más de lo que ya lo estábamos antes. Tenemos la obligación de transmitir a nuestros vecinos un mensaje de tranquilidad y de esperanza, porque con el esfuerzo de todos seremos capaces de doblegar la curva y salir de esta situación poco a poco.