José Antonio González: «Ahora es el momento de ayudarnos los unos a los otros»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Obviamente, la crisis ha afectado a todos los sectores. A todos nos ha perjudicado notablemente porque sufrimos un confinamiento durante casi dos meses en el que no podíamos salir de casa, sólo para lo imprescindible. Sin embargo, sí podíamos consumir. No obstante, como contrapartida, pienso que los ciudadanos prefirieron comprar entonces en comercios pequeños y cercanos con aforos más reducidos y controlados que en las grandes superficies, donde eran más probables las aglomeraciones de personas y, como consecuencia, la posibilidad de transmisión del virus o contagio.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Tenemos varios problemas que afectan de manera especial a los negocios más pequeños. En primer lugar, tenemos que recuperarnos económicamente de las numerosas pérdidas acumuladas durante los meses que hemos estado cerrados por el confinamiento, un proceso que estoy seguro no va a ser de un día para otro, sino que nos llevará años. Asimismo, al ser pequeños negocios o comercios, en la inmensa mayoría de los casos, contamos con menos recursos económicos y humanos para, por ejemplo, la sustitución de personal en los casos de baja laboral. Estas circunstancias, junto con otras muchas, hacen que la recuperación total de los pequeños comercios, como tónica general, esté siendo prácticamente imposible a día de hoy.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las distintas administraciones públicas?

-Personalmente, no lo sé. No estoy seguro de cuales son las medidas que pueden tener un efecto más rápido o las que pueden ser más adecuadas para nuestro colectivo, lo que sí tengo claro es que lo deben hacer las administraciones es, simplemente, cumplir con su trabajo, que no es otro que buscar soluciones y acciones pensando de verdad en el pueblo, que es el que ha votado a sus representantes para que tomen las decisiones oportunas.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Tendría que tener máxima importancia desde siempre, pero ahora este apoyo al comercio de cercanía es más relevante y necesario que nunca. Los comercios de cercanía o de barrio implican y repercuten en todos. Somos todos nosotros, nuestro vecino, hermano o amigo. Ahora es el momento de permanecer todos unidos y ayudarnos los unos a los otros para poder salir lo antes y de la mejor forma posible de esta situación tan complicada que nos ha tocado afrontar.