Jesús Aguirre descarta que el hospital de Lucena esté acabado en esta legislatura

El consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha sido rotundo al afirmar en Lucena que «el futuro hospital de la ciudad no entrará en funcionamiento durante el transcurso de esta legislatura en el 2023». Aguirre ha explicado que «el pasado martes se produjo una reunión en el Servicio Andaluz de Salud, en Sevilla, en la que estuvieron presentes el director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso; el director general Económico-administrativo, José Antonio Miranda; el alcalde de Lucena, Juan Pérez; los portavoces del resto de grupos políticos municipales y representantes de la plataforma Lucena por sus Necesidades Sanitarias.

Según Aguirre, se habló de que en el 2021 «vendrían las primeras piedras» y se estudió la posibilidad de que, si el proyecto avanza adecuadamente y está terminado en tiempo y forma, el proyecto de dirección de obra se podría incluso adelantar para el 2020, con los movimientos de tierra». «De manera paralela -dijo-, el Ayuntamiento de Lucena se encargará de la derivación del cableado de alta tensión para dejar expedito el solar de cara a la construcción de esta infraestructura sanitaria».

El alcalde ha valorado como «muy positiva esta reunión y la importancia de mantener la hoja de ruta trazada, toda vez que, si el proceso avanza como se pretende y los trámites administrativos se cumplen en plazo, en el 2020 podría incluirse una partida presupuestaria para iniciar el plan plurianual de inversiones». No obstante esta reunión, el futuro hospital de Lucena no entrará en funcionamiento en el transcurso de esta legislatura, ya que el propio consejero ha reconocido no será posible en el 2023 debido al tiempo que van a tardar las obras.

El consejero de Salud y Familia, acompañado del alcalde y de la delegada territorial, María Jesús Botella, han visitado también el Centro de Atención Temprana, donde once profesionales prestan atención a niños con diferentes patologías que necesitan una atención especializada. Aguirre ha destacado que «la atención temprana es un pilar del bienestar, para lo cual es fundamental estar alerta en su infancia, actuando sobre sus necesidades de manera rápida para que el niño pueda evolucionar de la mejor manera». Jesús Aguirre ha informado de que «se está atendiendo a más de 34.000 niños dentro de la atención temprana, un 7% de los niños que nacen son derivados por los pediatras para su atención temprana».