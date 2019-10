IU recoge las reivindicaciones de Comisiones Obreras para el Consorcio de Bomberos

Izquierda Unida ha mantenido una reunión con la sección sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Bomberos donde desde el sindicato han expuesto sus reivindicaciones e iniciativas para mejorar los diferentes parques de bomberos de la provincia, así como el material y condiciones de trabajo de los profesionales.

Marina Borrego, secretaria general de CCOO en Córdoba, ha manifestado que "es fundamental que en cada parque de bomberos haya un equipo de desfibrilador, hecho que actualmente no ocurre" y que es una herramienta "imprescindible" para salvar la vida de una persona hasta que lleguen los equipos sanitarios.

Por su parte, Antonio Mellado, miembro de la sección sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Bomberos, ha señalado que "los parques del norte de la provincia tienen un enorme déficit de material e incluso se quedan con el material que ya no usan los parques de la zona sur". Mellado ha indicado que "no puede ser que el parque de bomberos de Pozoblanco no tenga una cámara térmica".

Desde IU, el portavoz en la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha señalado que "estas reivindicaciones e iniciativas que demanda el colectivo de bomberos son actuaciones que se tienen que llevar a cabo porque es un servicio fundamental para la ciudadanía". Por ello, Sánchez ha indicado "la necesidad de escuchar a este colectivo y su estrecha colaboración para presentar las iniciativas necesarias que conlleve una mejora en las condiciones de los profesionales y en el servicio que recibe la ciudadanía".

Mellado ha señalado que continuarán con las movilizaciones para "que los bomberos puedan ir promocionando a la categoría de C1, a pesar de los problemas existentes que hay, ya que en otras provincias se ha podido hacer sin ningún tipo de problema".

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios llevará a cabo la revisión y el mantenimiento de los equipos de respiración, máscaras personales, pulmos (pieza que se conecta a la máscara) y bodyguard de toda la red de parques de bomberos de la provincia, una medida que la sección sindical de CCOO en el Consorcio aplaude, pues "se trata de una vieja reivindicación del sindicato".

CCOO recuerda en un comunicado que lleva trabajando "intensamente y de manera constante" en reivindicaciones sobre salud laboral del colectivo respecto al aire que respiran los profesionales cuando usan estos equipos en las intervenciones en incendios de interior o exterior con presencia de agentes tóxicos y/o cancerígenos. "Ya en el año 2016, gracias a una primera denuncia, se empezaron a realizar los primeros mantenimientos de las instalaciones de carga de botellas de aire que llevaban casi siete sin ser evaluados", indica el sindicato.