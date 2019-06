IU rechaza el pacto con el PSOE en La Rambla y dejará que gobierne el PP

La asamblea local de IU en La Rambla y el grupo de concejales electos han remitido un comunicado a la dirección socialista en la que le avanzan su intención de votar a su candidata, Eva María Osuna Luque, en el pleno de investidura que se celebrará el próximo sábado. Esta decisión deja abierto el camino de la alcaldía al candidato del PP, Jorge Jiménez, al liderar la lista más votada el pasado 26 de mayo.

En el comunicado, los miembros de la coalición de izquierdas, que se reunieron la noche del pasado lunes, afirman que durante los próximos cuatro años trabajarán “en conjunto con los nuevos concejales y concejalas, desde la oposición, para defender propuestas de progreso y que atiendan a los valores de la izquierda en el Ayuntamiento de La Rambla”, al tiempo que confían en que esta decisión “sea bien acogida por vuestro partido (PSOE) y por los nuevos concejales, con los que esperamos mantener unas relaciones cordiales y una relación fructífera”.

“No queremos sillones que no nos correspondan, ni queremos sueldos del Ayuntamiento. Cuando se pierden las elecciones, la auténtica postura ética, moral y personal es seguir trabajando desde la oposición, no la de aspirar a algo que no te corresponde o ser el primero en abandonar el barco”, afirman los miembros de la asamblea local de IU. También critican la actitud del PSOE y su propuesta de cogobierno, que califican de “carente de protocolos de coordinación, de propuesta de programa establecido y sin el necesario proceso de diálogo que permita estrechar lazos y limar asperezas entre ambas organizaciones, por lo cual podría estar abocada al fracaso”.

Asimismo, rechazan la renuncia del número uno de la lista del PSOE, Juan Luque, a recoger su acta de concejal, ya que, “a pesar de nuestras peticiones, no ha querido tener contacto con nuestra comisión negociadora”, y tampoco consideran viable votar a la número dos, con la que no se han reunido en ningún momento.

Los miembros de IU finalizan su comunicado afirmando que tienen “fundadas sospechas de que la dirección local del PSOE no ha tenido otro objetivo desde el primer momento que arrinconar a nuestra organización y de que, o bien los apoyábamos en unas pretensiones que parecen un pacto de sillones, o bien de culparnos de la llegada de la derecha al poder”.