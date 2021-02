IU Puente Genil pedirá información sobre la pérdida de una subvención

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil va a pedir información sobre la pérdida de una subvención de 150.000 euros por parte de la Diputación para conectar el polígono industrial Huerto del Francés con la depuradora. A juicio de esta formación, "es muy grave que los vecinos de la Ribera Baja, los principales afectados, no vean solucionado su problema tras años de anuncios del Ayuntamiento y la Diputación, que incluso han llegado a anunciar que se llevó a cabo la conexión del Huerto del Francés a la depuradora, algo que ahora se demuestra es totalmente falso".

Señalan desde IU que "es muy grave que años después de que anuncien una subvención de 150.000 euros para esta inversión, a la hora de licitarlo no esté disponible este dinero y se tenga que dedicar presupuesto municipal de otras partidas. Y es grave que en el pleno no den explicaciones a IU cuando pedimos saber adónde han ido a parar estos 150.000 euros de subvención que llevan años vendiendo" y recuerdan que "la ahora concejala de Hacienda, Ana Carrillo, era vicepresidenta de la Diputación cuando esta subvención fue concedida". IU pide que ese aclare "cuándo, cómo y con qué fin se dio la subvención, detallar todas las prórrogas pedidas" y por qué no se ha cumplido con su cometido.