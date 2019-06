IU no descarta una moción de censura si Jesús Rojano renuncia

El PP gobierna desde el pasado sábado en Baena, pero no parece que lo vaya a hacer con tranquilidad porque IU no descarta una moción de censura. David Bazuelo, coordinador local de IU Baena, y Manuel Germán, coordinador comarcal, explicaron ayer a los medios que el pasado viernes Jesús Rojano, candidato del PSOE, fue el que impidió un acuerdo de las fuerzas de izquierdas, «por lo que la moción de censura está sobre la mesa» si el exalcalde socialista no está, ya que ha sido quien ha roto cualquier posibilidad de acuerdo.

Bazuelo y Germán explicaron lo que sucedió los días previos a la elección de la candidata del PP, Cristina Piernagorda, como alcaldesa. Informaron que se alcanzó un acuerdo programático de un 85% entre PSOE e IU y que incluso Iporba rebajó sus exigencias. Pero finalmente no se llegó a una última reunión para cerrar un acuerdo de inicio organizativo porque Rojano ha «dinamitado» todo y debería dar explicaciones a sus votantes de por qué «ha preferido aferrarse a un sillón en vez de propiciar un bloque de izquierdas que pudiese gobernar Baena». Por ello, insistieron en que ahora mismo está sobre la mesa la moción de censura, y «es una posibilidad que está ahí» y que se podría desarrollar, aunque a día de hoy «no hemos recibido noticias ni del POSE ni de Iporba» en ese sentido.

Manuel Germán informó que IU ha hecho de intermediario entre el PSOE e Iporba, pero el «empecinamiento» de Rojano ha impedido el acuerdo. Unas negociaciones en las que se implicaron socialistas a nivel provincial y en las que ellos siempre han buscado un gobierno estable, «porque la posibilidad de una próxima moción de censura no es dar seguridad al pueblo, y eso nunca lo hemos querido». David Bazuelo añadió que en la búsqueda de la estabilidad nunca le plantearon una alternancia en la Alcaldía, sino un cogobierno, con un proyecto para cuatro años.

Sobre el gobierno actual, Bazuelo lamentó que a día de hoy el equipo de gobierno «no haya hecho ningún movimiento de cómo se va a gestionar». «Creo que es difícil que se acabe el mandato tal y como está», dijo, augurando que en esta corporación «van a ir saliendo concejales de los distintos grupos políticos».

Por la tarde, Jesús Rojano quiso dejar claro que «si el problema es el candidato del PSOE», está dispuesto a dar «un paso atrás», pero manteniendo el acta de concejal. Respecto a la posibilidad de una moción de censura, afirmó que en este momento le parece «impropia».