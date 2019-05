IU muestra serias dudas sobre el Plan de Igualdad aprobado por el Pleno

El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó en solitario el pasado lunes el segundo Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el municipio. La mayoría absoluta que ostenta en el Pleno le valió para sacarlo adelante, mientras el PP se abstuvo e Izquierda Unida votó en contra. Dicho grupo político pidió al gobierno local que lo dejara sobre la mesa tras detectar una serie de anomalías y confusiones en un contenido que les arroja muchas dudas.

Ana Cervantes, concejala de Izquierda Unida, alegó entre otras cuestiones que la fase de diagnóstico debe contemplar el grado de ejecución del primer plan y que su grupo político no ha recibido dicho documento cuando lo había solicitado por escrito en alguna ocasión al órgano local, dando a entender hasta si ese trabajo se ha realizado. No obstante, la edil de Igualdad en el Consistorio pontano, Julia Romero, señaló que sí lo envió por correo electrónico. Además, Cervantes quiso que los socialistas explicaran los motivos por los que desde el 2013, año en el que se convocó la primera reunión para el segundo Plan de Igualdad, la elaboración del mismo ha durado seis años y que no contenga una estadística sobre segregación de género en cultura y sí en deporte, así como que no haya puntos dedicados a la trata de mujeres o al sistema prostitucional de Puente Genil.

Además de mensajes en forma de telegrama, errores de conceptos o el incumplimiento del empleo del lenguaje inclusivo, IU considera que «no es el plan que merece la ciudad».