IU e Iporba critican el «engaño» en el expediente de la Semana Santa

Tras darse a conocer por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena, formado por PP y Ciudadanos, el nuevo revés a la Semana Santa para ser declaracada de interés turístico internacional, ahora los grupos de la oposición, IU e Iporba, hablan de «engaño» por parte del anterior gobierno municipal.

Desde IU, su portavoz, David Bazuelo, se mostraba «sorprendido, al igual que la mayoría», porque «se nos decía que eso estaba hecho», y ahora han pedido «por escrito» el expediente para que «podamos ver todas esas factura, ver el expediente completo, toda la documentacón oficial y a partir de ahí hablar con fundamento». Bazuelo añade que si se corrobora todo lo que dijo la alcaldesa, Cristina Piernagorda, en cuanto al desestimiento y que «se ha estado engañando a la gente haciéndole pensar que esto estaba todo en marcha cuando estaba todo parado, es un hecho muy grave del que tendrá que dar cuentas el anterior alcalde», Jesús Rojano.

Por su parte, Luis Moreno, portavoz de Iporba, asegura que no le ha cogido por sorpresa, «no me extraña porque es un comportamiento generalizado en todo, que han tenido durante estos años tanto la señora Serrano como el señor Rojano, y por tanto es un engaño más» a la población y una «simulación más» que consistía en que como venían elecciones «había que mantenerlo oculto». Añade que él creía que esta situación «no tenía ningún tipo de salida con ellos en el gobierno y tomé la decisión, que fue durísima para mí e hice lo que hice y no me arrepiento porque al final será bueno para Baena, el Ayuntamiento, las personas y el PSOE».

Sobre este tema, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Guillermo Iván Bernal, afirma que no le corresponde hacer ningún tipo de valoración política y se ofrece a colaborar en todo. Mientras que Jesús Rojano señalaba ayer a este periódico que el expediente está completo y sólo hay que añadir publicaciones en medios extranjeros.