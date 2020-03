IU critica la postura del PSOE sobre la zona de Los Pinos

IU Puente Genil ha lamentado «que la respuesta del PSOE al problema del aparcamiento invasivo en Los Pinos sea el y tú más, que no tiene nada que ver con las soluciones que nos demandan los vecinos». Y añade que «que el portavoz del equipo de gobierno no tenga claro que Los Pinos al completo es una zona verde catalogada así por Egemasa es grave, pero es más grave que no sepa que las zonas verdes son peatonales y restringidas al tráfico siempre en todos sitios, máxime cuando albergan centros educativos, espacios infantiles, de mayores y deportivos, por una cuestión básica de salud y seguridad vial».