IU critica la inacción del equipo de gobierno local del PP

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Miguel Calero, ha criticado en rueda de prensa lo que considera inacción del PP en el gobierno de Pozoblanco que se refleja en que «el equipo de gobierno no ha llevado a pleno a estas alturas del año los presupuestos municipales para 2020, ni se saben cuándo se van a tener». A ello se une, afirmó Calero, «que no tenemos liquidación del presupuesto municipal del 2019 que por ley debería estar a 1 de marzo y teniendo en cuenta que en el ejercicio del 2018 se incumplieron varios aspectos de la normativa de estabilidad presupuestaria es fundamental saber si durante el 2019 se ha cumplido el techo de gasto y el Plan de Estabilidad porque si no, ya estaríamos incumpliendo la normativa presupuestaria por segundo año, y la situación para las inversiones de Pozoblanco sería delicada». El portavoz de IU también ha criticado la parálisis de obras como la del mercado de abastos y que no se reúna la Junta de Portavoces. Desde IU se ha lamentado que el PP haya decidido no estar presente en la concentración que se viene llevando a cabo ante las puertas del Ayuntamiento desde 2006 tras el pleno extraordinario mensual contra la violencia de género y que se le hayan negado a la asociación de mujeres Ventana Abierta el salón del Centro de la Mujer para celebrar su Escuela de Formación Feminista como ha estado ocurriendo en los últimos nueve años, lo que ha motivado un cambio de sede.