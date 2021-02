IU acusa al alcalde de Espejo de "engañar" a los vecinos en el proceso de contratación de El Tejar

La dirección local de Izquierda Unida en Espejo denuncia que ha podido constatar en el último Pleno que el alcalde ha “engañado” a los vecinos y vecinas de la localidad en un “tema tan delicado” como es el convenio con la oleícola El Tejar y, más concretamente, con el proceso de recogida de currículum para acceder a un puesto de trabajo en dicha empresa.

En una nota de prensa, Izquierda Unida recuerda que, "en el pleno de noviembre, IU preguntó al alcalde de Espejo por cómo se estaba realizando el protocolo de la recogida de currículum por parte del Ayuntamiento para trabajar en la oleícola El Tejar, a lo que contestó que “la recogida de currículum se estaba realizando tal y como viene recogido en el convenio con dicha empresa”".

Posteriormente, el grupo municipal de IU solicitó por escrito al alcalde que si podría indicar “en qué cláusula del convenio venía indicado la recogida de currículum por parte del Ayuntamiento", a lo que el alcalde respondió, por escrito, según este partido “que no había ninguna cláusula del convenio con la oleícola El Tejar en la que se hable de la recogida de currículum por parte del Ayuntamiento”.

Ante esta contestación, afirma IU, "queda evidenciado que el señor Santos, alcalde de Espejo, “mintió deliberadamente”, a sabiendas que ese artículo no estaba recogido en el convenio, y que existe una “falta de transparencia” en todo lo relacionado con el convenio y con el proceso de contrataciones de esta empresa".

Por todo ello, desde Izquierda Unida consideran “urgente" que se convoque la comisión de seguimiento del convenio, para conocer su nivel de cumplimiento, el número de contrataciones y quiénes son las personas contratadas”. No debemos olvidar, añaden desde IU, que “a la la empresa oleícola El Tejar se le

condonaron un número importante de tasas municipales, equivalente a muchos miles de euros, a cambio de un determinado número de contrataciones del municipio, y no queremos encontrarnos con sorpresas desagradables ya que estamos hablando de dinero público de los espejeños y espejeñas”.