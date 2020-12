IU abandona el pleno de Baena, que sigue marcado por la crispación tras la moción de censura retirada

El ambiente del Pleno de Baena, días después de la moción de censura retirada, continúa marcado por la crispación. En el primer punto de intervención, el portavoz de IU, David Bazuelo, afirmó que en el pleno del pasado jueves «se sobrepasaron los límites éticos y morales», en referencia al debate surgido con el posible covid de una concejala. Añadió que ha tenido consecuencias y por eso se encuentra de baja por la presión que ha soportado, por lo que en solidaridad con ella, IU abandonó ayer el pleno. El portavoz del PSOE, José Andrés García, dijo que el jueves se sobrepasaron los límites y se sigue haciendo, algo que calificó de «demencial». Y aunque la alcaldesa, Cristina Piernagorda, en principio quiso zanjar el tema, terminó diciendo que «esta persona es positivo», mientras que el concejal de Iporba Luis Moreno insistió en que según la jefa de Salud de Córdoba tenía que estar confinada. García recordó que no es «ni legal ni ético» que se publique información confidencial como es el historial clínico. Espera, dijo, que se pidan disculpas.

Sobre la moción de censura, Moreno se mostró convencido de que no volverán a presentarla, «no porque no tengan derecho», y le recordó a la alcaldesa que gobierna en minoría y que debe apelar al patriotismo. Piernagorda señaló que la moción de censura «sólo la han querido PSOE, IU y el concejal no adscrito, ni sus partidos ni el pueblo la han querido». Pidió a los firmantes de esa moción que trabajen por permitir la gobernabilidad. Afirmó que el equipo de gobierno «hace borrón y cuenta nueva» y pide centrarse en el presupuesto de 2021 porque es «responsabilidad de todos darle una respuesta a los vecinos».

El Pleno aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC y otra moción de Cs para «rechazar el transfuguismo» como práctica de corrupción política que dinamita la estabilidad democrática de las corporaciones locales.

En ruegos, José Andrés García preguntó sobre la Cueva del Yeso, ya que el día 9 de noviembre se adjudicó la reforma de las escaleras. Recordó que la cueva sólo se abre los meses de noviembre a febrero y ya «llevamos un mes de retraso cuando es un turismo que tiene mucha demanda». Preguntó también si sólo existe el formulario electrónico para participar en el sorteo de bonos descuento del comercio. La alcaldesa dijo sobre la Cueva del Yeso que se están haciendo las gestiones para empezar cuanto antes las obras. Sobre los bonos, el concejal José Gómez dijo que sólo hay ese formulario y que se ampliará el plazo de participación al viernes.