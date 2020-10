Isidoro Navarro: «Es necesario ayudar a la digitalización para recuperar clientes»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Las recomendaciones del covid limitan mucho el consumo, se sale menos, se compra menos ropa, calzado, regalos y se recomienda no viajar. Las únicas que se han beneficiado son las tiendas de alimentación porque al ser un producto de necesidad, sobre todo en la pandemia, ha servido para recuperar clientes ya que ofrecían llevarlo a casa. Daba tranquilidad pedir en los comercios de cercanía. Es verdad que después se ha estabilizado porque se pudo salir a comprar pero una parte de esa clientela la han recuperado. No hay que olvidar que se han incrementado los parados.



-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-Entre las medidas sanitarias está la de no ir a sitios con mucha gente y eso crea un poco de miedo al entrar en las tiendas y ha podido afectar. Otro problema muy grande es que el comercio electrónico está ganando terreno aunque el comercio cercano es mucho mejor en servicios, calidad y atención. No se puede comparar el trato cercano de una tienda que te conoce, que te da lo mejor porque va a seguir allí. La tecnología es cierto que cada día la gente está más familiarizada con ella y es fácil comprar cuando llegas del trabajo desde tu casa y al día siguiente lo tienes. Hay que adaptarse a eso lo más pronto posible porque al final si tienes tu venta al público tanto en la calle como on line vas a ganar en ventas.

-¿Qué acciones crees que se deben adoptar desde las administraciones?

-Al consumidor hay que facilitarle que pueda llegar a la tienda. Cómo, pues que los parking que están cerrados en Baena se abran, ya lo hemos pedido y esperamos que cambien de opinión porque beneficiaría al comercio de la zona. Especialmente ahora que hay proyectos de reurbanización de algunas calles que van a quitar plaza de aparcamiento. Luego que se ayude más a los comercios a adaptarse a la digitalización ofreciéndole cursos, o a través de asociaciones o directamente y haciendo que sea fácil que llegue a otros clientes. Si se dan ayudas directas a las asociaciones se podrían invertir en trabajar en herramientas para que todos los comercios pudiesen adherirse de forma gratuita y ayudando solamente una vez tienen acceso muchos comerciantes haciendo una plataforma de ventas. Además es necesario que se incentive que los clientes pasen por esa zona, hay calles como la calle Llana que si no tienen nada de ocio no tienen atractivo

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Baena?

El comercio de cercanía suele ser pequeño pero genera población y empleo. Da vida a un pueblo, por lo que no se puede perder. El comercio de cercanía debería potenciarse aún más.