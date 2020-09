Los ingresos municipales de Puente Genil se reducirán en torno a un millón

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, compareció ayer para anunciar que, de cara al 2021, se ha estimado que los ingresos municipales se reducirán en un millón de euros. No obstante, dijo, por la situación que se vive en estos momentos debido al coronavirus, la baza de subir las ordenanzas e impuestos no se contempla. «Se congelarán las ordenanzas y puede que haya posibles bonificaciones, pero ahora lo que no podemos hacer es pedirle a la ciudadanía más esfuerzos», dijo, por lo que «nuestra idea es trabajar con la intención de que el 2021 sea un año de reactivación de la economía local».

Para ello, el equipo de gobierno va a emprender en los próximos meses, de la mano de los ciudadanos y grupos políticos de la Corporación municipal, la constitución de cuatro mesas de trabajo, de cuyos encuentros surgirá un documento de trabajo «para remontar esta situación deteriorada por la pandemia» y que, a la espera de «fondos de otras administraciones, podamos consensuar y remontar».

Las mesas versarán sobre Economía, en la que participarán los concejales José Antonio Gómez (Seguridad Ciudadana, Tráfico y Deportes), José Antonio Cruz (Educación y Desarrollo Económico) y Francisco Guerrero (Agricultura y Aldeas) los agentes económicos, asociaciones, etcétera. Tendrán que definir modelos sobre la economía circular, la economía verde, la agenda 2030 o temas agrarios de Puente Genil con el fin de establecer «una ruta con la que obtener fondos europeos».

La segunda mesa pilotará sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y ahí, según explicó el alcalde, se deberá debatir sobre cuestiones técnicas, impulsar la regularización de determinadas zonas de Puente Genil y abordar el proyecto de movilidad para el municipio. Estará integrada por los concejales Lorenzo Moreno (Obras y Urbanismo) y Verónica Morillo (Medio Ambiente) y la integrarán las empresas públicas.

La tercera sectorial versará sobre el ámbito social y en ella se abordarán asuntos como la formación para el empleo, proyectos de barrios que puedan modificarse en pro de una mejor integración y, en definitiva, realizar una reflexión -dijo- para mejorar el trabajo de los servicios sociales comunitarios. De esta mesa formarán parte colectivos sociales como Cáritas o Cruz Roja y las concejalas Pepa Ramos (servicios Sociales Comunitarios) y Loli Franco (Igualdad y Mayor).

Finalmente, la cuarta pata de trabajo la conformará la mesa del Presupuesto 2021. Se trata, explicó Esteban Morales, de «incorporar a los colectivos y grupos políticos para planificar las cuentas», partiendo de que para el 2021 «tendremos una bajada de los ingresos como consecuencia del covid». Morales destacó que debe ser una mesa «pedagógica, en la que se dé a conocer el funcionamiento del Ayuntamiento más allá de establecer inversiones». Participarán agentes del sector, la Mesa Local de la Juventud y los concejales Jesús López (Festejos y Juventud) y Eva Torres (Cultura y Promoción del Flamenco).

Todos estos encuentros de trabajo se realizarán en espacios seguros o de forma telemática.

El alcalde manifestó que «vamos a pedir que la ciudadanía se implique», por lo que «la convocatoria está abierta, nadie sobra, pero vamos a intentar comprometer a los colectivos que necesariamente deben estar».