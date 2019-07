«Hay que ir dialogando con todos sin excluir a nadie»

Cristina Piernagorda Albañil se estrena como alcaldesa de Baena y lo hace en coalición con Cs. Esta abogada de profesión, casada y madre de tres hijos, ha logrado que el PP alcance la Alcaldía tras 36 años de gobiernos socialistas. El acuerdo de gobierno incluye alternar la Alcaldía y además gobierna en minoría, ya que suman siete de los 17 concejales de la Corporación.

-¿Cómo afronta estos dos años de mandato?

-Afrontamos este gobierno con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar y con un equipo unido para darle un gobierno de estabilidad a Baena, que es lo que la ciudadanía requiere, necesita y se merece.

-¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento y cuáles son las primeras medidas que se han llevado a cabo?

-Nos hemos encontrado el Ayuntaniento en una situación que calificaría de desastrosa en muchos sentidos. Con problemas urgentísimos que resolver y en los que estamos trabajando, como la subvención del 1,5% cultural, con un plazo breve para subsanar teniendo en cuenta las vacaciones, habrá que hacer tres proyectos de ejecución y una comisión extraordiaria en Cultura. Una situación complicada de la que tampoco nos habían advertido. Otro de los problemas más urgentes es el servicio de ayuda a domicilio, en el que el contrato está cumplido desde septiembre-octubre del año pasado. Cuando estábamos en la oposición ya advertimos en varias ocasiones al equipo de gobierno de que había que sacar el procedimiento de licitación, se ha pasado el tiempo y cumple el 8 de agosto, las trabajadoras están sin cobrar y ahora hay que iniciar el procedimiento porque no se ha hecho absolutamente nada y corre peligro la subvención de la Junta. Pero haremos todas las gestiones para solventar este tema que nos preocupa muchísimo porque afecta a 50 trabajadores y es un servicio muy importante. También cumple en agosto el servicio de limpieza y no se han publicado ni siquiera las bases. Nos encontramos obras paralizadas con muchísimos problemas. No se ha iniciado la apertura de la calle Agustín Valverde, que tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para ejecutarse y hay problemas en la obra de la calle Nicolás Alcalá; hemos iniciado la obra de la calle Priego. Las obras de adecuación del centro del alzhéimer están paralizadas y estamos resolviendo los problemas para reanudarlas. En fin, una serie de obras paralizadas que estamos poniéndolas en marcha y numerosos contratos caducados. Incluso en el tema del antiguo PER ha habido que pedir una prórroga porque no daba tiempo.

-En su investidura contó con el apoyo de Iporba, que lidera Luis Moreno, ¿cómo es su relación con él, cree que llegará a acuerdos?

-La relación es cordial, de entendimiento. Hemos tenido diversas reuniones tras la investidura y creo que se puede llegar a un acuerdo porque por las dos partes hay disponibilidad en lograr la estabilidad que tanto Iporba como el PP y Ciudadanos queremos darle al pueblo de Baena.

-Los resultados electorales han dejado claro que los ciudadanos quieren que negocien, ¿confía en poder ganarse el apoyo de otros grupos políticos?

-Creo que sí. Por nuestra parte hay intención y disponibilidad y por el resto de grupos en las diversas reuniones que estamos manteniendo también vemos disponibilidad en llegar a acuerdos, aunque sean puntuales. Habrá que ir dialogando con todos, sin excluir a nadie porque está todo muy fragmentado.

-Su equipo de gobierno lo forman miembros del PP y de Ciudadanos, ¿cómo lo define?

-Un equipo muy formado profesionalmente, con perfiles que encajan perfectamente con las necesidades que tiene Baena. Gente muy comprometida, con muchas ganas de trabajar y de hacer un equipo compacto, con un objetivo común y muy preparados para el reto que tenemos por delante.

-¿Podría adelantar las directrices principales que van a definir su gobierno municipal?

-Primero tenemos como objetivo hacer una auditoría del Ayuntamiento, porque es necesario que conozcamos el estado de cuentas y a partir de ahí comenzar a gestionar con eficiencia, que es algo que no se ha hecho, atendiendo las necesidades reales de los baenenses, como un plan de limpieza, y poniendo en marcha proyectos ambiciosos. Pero, sobre todo, con eficiencia porque estamos viendo que aquí se ha hecho una gestión caótica y con los medios que tenemos vamos a empezar a hacer los proyectos que Baena necesita. Lo más inmediato, un plan de limpieza integral para Baena, incluyendo zonas infantiles, parques y jardines. Además, estos primeros meses vamos a definir un proyecto cultural atractivo para todas las edades y todas las épocas del año, para que la gente decida quedarse en Baena. El resto ya se irá definiendo.

-Una de sus primeras decisiones, la elección de alcalde en la pedanía de Albendín, está siendo muy discutida, ¿qué les dice a los vecinos de Albendín?

-Creo que se está creando un clima de tensión que es irreal, que se está generando únicamente por intereses partidistas. En Albendín sigue habiendo paz social y mucha gente ha visto muy acertada la decisión. A los vecinos les digo que entendemos que es lo mejor para Albendín, primero porque el alcalde es la persona de confianza de la alcaldesa de Baena, y, segundo, es lo mejor porque Albendín va a tener voz y voto en el pleno de Baena porque el nuevo alcalde es concejal y el PSOE pretende que se designe a una persona que ocupa el lugar número 11 de la lista y no va a ser concejal. Ha sido una decisión meditada y entendemos que es lo mejor teniendo en cuenta además el perfil de la persona.

-Desde el PP provincial se ha pedido que, tras bajar de 20.000 habitantes, Asuntos Sociales debería gestionarse desde la Diputación. ¿Cuál es su postura?

-Desde el PP de Baena, que es el que está gestionando el Ayuntamieto de Baena, nosotros en ningún momento hemos hablado de que lo gestione Diputación. En lo que sí hemos incidido es en mejorar los servicios con más personal y más medios económicos para llegar a más gente y que sea más eficiente, pero en ningún momento hemos hecho un posicionamiento oficial.

-También en numerosos plenos el PP se ha mostrado contrario a priorizar las inversiones en Torreparedones, ¿cuál va a ser ahora su política?

-Vamos a seguir apostando por consolidar el yacimiento, promocionar y divulgar a nivel internacional el parque arqueológico y, lógicamente, ir mejorando en lo que podamos.

-En los últimos años se ha pedido un cambio en las jornadas del olivar y el aceite pero no se llegaron a concretar, ¿tiene previsto plantearlo?

-Tenemos previsto darle otro enfoque a las jornadas, buscando la implicación de las almazaras, cooperativas y asociaciones porque el formato actual no cumple los objetivos previstos.