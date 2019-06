«Hay que encarar el problema del despoblamiento»

<b>-Estamos en los primeros días de su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento de Puente Genil. Después de una trayectoria de ocho años, de una mayoría absoluta reciente que perdió en las pasadas elecciones, ¿qué espera de su nuevo mandato al frente del Consistorio?</b>

-Nuestro trabajo es cumplir lo que le hemos dicho a la gente a través de nuestro programa electoral. Ahora estamos mirando hacia el presupuesto del 2020, pasar esta transición de los meses de ejecución que nos quedan del actual, y planificar bien el presupuesto próximo que es de donde vamos a partir para cumplir con los objetivos que hemos explicado en estas elecciones. También espero que la situación económica nos venga de cara y que suponga darle un poco de viento a favor a las velas del Ayuntamiento, porque en algunos asuntos como el Edusi la suerte que deberíamos de haber tenido y que nos hubiese permitido tener garantizado hasta el 50% de las inversiones de este próximo mandato nos dio la espalda.

<b>-Su equipo de Gobierno presenta ligeros cambios. ¿Cuál ha sido la hoja de ruta que ha seguido para repartir las áreas de gestión del Ayuntamiento? </b>

-Lo primero era definir las áreas del Ayuntamiento, las cuales llevamos cuatro años manteniendo en la misma dirección. Le damos importancia a las políticas que se desarrollan desde el Consistorio para los ciudadanos, al Desarrollo Económico como un objetivo de cualquier ayuntamiento, y fortalecemos su parte interna de Gestión, Hacienda y Personal. Además, los servicios que prestan las empresas públicas, Infraestructuras y Urbanismo forman una parte importante.

<b>-¿Prevé una legislatura más difícil o diferente?</b>

-Es posible que en un principio parezca más difícil pero hay dos cosas que suelen ocurrir. Cuando un gobierno tiene mayoría absoluta la oposición suele ser más radical a la hora de aceptar acuerdos con él. Parece que se desentiende de cierta responsabilidad que a todos nos compete en el pleno. Y cuando no hay gobierno con mayoría absoluta la oposición, cuando ya se asienta en su papel y no está en los hervores de la campaña, suele entender que necesita acordar con el Gobierno que ofrece ese entendimiento. Desde ese punto de vista vamos a partir y yo creo que vamos a llegar a acuerdos en la mayoría de los temas importantes. Si hay algo que no lo vean tres grupos de cuatro entiendo que es que no será tan estratégico.

<b>-¿Cuáles van a ser los proyectos más significativos de estos cuatro años y lo que debe de aprobarse a corto plazo?</b>

-Las aprobaciones sensibles que tienen que abordarse en el Pleno. Donde deberíamos de contar con el máximo consenso posible son las ordenanzas que permiten actualizar ingresos y el presupuesto, que es lo que determina la ejecución de lo que vamos a hacer el año siguiente. En el presupuesto tendrán que ir incluyéndose aquellos proyectos que constan en la mayoría de los programas y donde tenemos algunas coincidencias, pero además el Gobierno quiere seguir impulsando los compromisos con los vecinos.

<b>-Si en los últimos cuatro años la gestión como tal del Ayuntamiento ha corrido a cargo de Verónica Morillo, ahora le toca hacerlo a Ana Carrillo. ¿A qué responde este cambio? </b>

-Verónica Morillo ha acabado su ciclo con bastante éxito en la gestión de Hacienda y Personal del Ayuntamiento y necesitaba tener la opción de desplegar otro tipo de políticas. Tiene experiencia en Sodepo, tiene experiencia en Egemasa, y ahora va a adquirir la responsabilidad de Obras y Urbanismo. Ana Carrillo, que ha estado cuatro años a dedicación plena en la Diputación de Córdoba, vuelve precisamente para ocuparse de temas importantes y sensibles del propio Ayuntamiento como Hacienda y Recursos Humanos asumiendo además Turismo porque es una de las competencias que en la institución provincial ha llevado con bastante brillo y que puede venirnos bien.

<b>-Ana Carrillo tiene una interesante trayectoria política en la provincia de Córdoba, ha sido una figura importante en estos últimos cuatro años en el gobierno de la Diputación, ¿qué puede o que desea que aporte Ana asumiendo estas nuevas competencias?

</b>-En la Diputación creo que ha tenido una experiencia y aprendizaje muy positivos. Sobre todo hay un ámbito en el que ella se ha convertido en experta. Y es que el presupuesto basado en los objetivos de desarrollo sostenible del planeta debe estar presente en el nuestro. Ya lo ha hecho en la institución provincial, la búsqueda de financiación europea también es una experiencia que ella ha adquirido y que maneja con soltura. Pero además, queremos que se incorpore al Ayuntamiento porque los municipios de cualquier ámbito necesitamos financiación. Y su brillantez en Turismo es importante de cara al desarrollo de Puente Genil a través de Fuente Álamo, los museos, La Alianza… Eso vinculado a nuestro potencial con el comercio y la Navidad en determinadas épocas tiene que ser un apoyo para el desarrollo de la ciudad.

<b>-Hablando de la Diputación. Usted está dentro de la lista del PSOE por el partido judicial de</b> <b>Aguilar de la Frontera. ¿Se lo esperaba?</b>

-Nosotros queríamos mantener nuestra presencia en la Diputación. Es un aliado de los municipios y si hay una persona del equipo de Gobierno trabajando también al final se nota en cercanía, en la manera de que esa colaboración no solo sea directa con el Ayuntamiento sino también con los colectivos de la propia ciudad. En los últimos veinte años Puente Genil ha tenido el diputado provincial por el partido judicial y sería una triste noticia que lo dejáramos de tener. Eso nos llevó a estar en esa terna y el alcalde de Puente Genil manifestó su voluntad de ser diputado. Esperemos tener un papel relevante.

<b>

-Se lo pregunto porque las listas de la Diputación han sido consensuadas por el comité provincial y federal. Eso ha dado pie a que haya personas más afines a Susana Díaz y otras a Pedro Sánchez. Y algunos círculos le encuadran a usted dentro de la sanchista. </b>

-Nosotros llevamos ya tiempo sin decir eso de «sanchista» o «susanista». Eso es algo ajeno a la vida del partido porque nuestro apellido real es que somos socialistas. Cuando hablamos del secretario regional, hablamos de Susana Díaz y somos de Susana al igual que cuando hablamos del secretario federal, hablamos de Pedro Sánchez y somos de Pedro. Otra cosa es que en un proceso de elección de uno y de otro de primarias, cada uno dentro de su libertad de criterio apueste por uno de los dos. Pero una vez que termina el proceso todos somos socialistas y con el liderazgo de cada uno. Al final el PSOE ha sido la fuerza más votada en la provincia y por eso tenemos la responsabilidad de liderar la Diputación junto con Izquierda Unida y encarar problemas como el del despoblamiento. Además, el gobierno de referencia del PSOE son las diputaciones frente o con la Junta de Andalucía.

<b>-¿Qué le suscita este desafío de volver a la institución provincial?</b>

-Tengo muy buenos recuerdos de mi primera etapa en la Diputación. Fue un paso muy aprovechado en el sentido de que me permitió aprender mucho de ese tipo de gestión en un momento en el que estábamos en esa transición hacia la crisis que nos vino después y que casi llegó al final de ese mandato. Pudimos aprender, tener relaciones con colectivos y organizaciones empresariales de otros municipios de la propia capital, vimos cómo se hace la política de alto nivel y eso me ha venido bien. Ahora incorporo además la experiencia de alcalde, con lo cual va a mejorar sin duda mi trabajo en la Diputación. Es un reto el de compartir ambas responsabilidades, sé que el tiempo se lo voy a tener que quitar a la familia y algunos hobbies que tengo pero creo que merece la pena y vamos a darlo todo porque sea un buen diputado y porque siga siendo un buen alcalde.