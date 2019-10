La Guardia Civil pide colaboración para reducir los delitos en el campo

El Ayuntamiento de Baena ha organizado una charla informativa con la Guardia Civil y miembros de las diferentes cooperativas olivareras de Baena con el fin de dar a conocer la campaña de seguridad en el campo que se va a poner en marchar con el inicio de la recolección de la aceituna. Además informaron del nuevo Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales -DAT-.

En la campaña de seguridad participarán agentes del puesto principal de la Guardia Civil de Baena y miembros del equipo ROCA de Montilla. El teniente de Baena expuso a los asistentes la necesidad de la colaboración mutua para minimizar los delitos así como maximizar la efectividad en la resolución de los mismos.

Desde el Instituto Armado señalan la seguridad como un compromiso común. Insisten en que «mejorar la seguridad es misión de todos los implicados» y destacan que «la autoprotección, las medidas preventivas y colaborar en la investigación es responsabilidad de todos».

Con el fin de facilitar y agilizar la comunicación de robos, la Guardia Civil ofrece en su web un formulario de denuncias, aunque tras realizar la denuncia online es necesario personarse con una copia en el puesto principal más cercano al día siguiente. Ante presencia de personas desconocidas o vehículos con actitud sospechosa, la Guardia Civil recomienda comunicarlo cuanto antes al 062, así como la instalación de la aplicación Alercops.

Junto a estas recomendaciones, los agentes del puesto de la Guardia Civil de Baena hicieron especial hincapié en el Documento de Acompañamiento al Transporte, conocido como DAT, que entraba en vigor el 15 de octubre.

Además de informar sobre su uso y su cumplimentación se informó de las sanciones por no llevar este nuevo documento que podrán ser para el titular de la explotación por no confeccionarlo, para el transportista por no llevarlo y para el operador por no custodiarlo.