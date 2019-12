La Guardia Civil intensifica el control de venta y uso de pirotecnia

La Guardia Civil ha reforzado sus servicios para evitar el almacenamiento, venta y uso de manera fraudulenta y descontrolada durante estas fechas de artículos pirotécnicos y cartuchería, informa una nota de la Dirección General de la Guardia Civil.

"Como cada año en fechas próximas a la celebración de las fiestas navideñas se experimenta un incremento en la venta y uso de artículos pirotécnicos en todos los municipios de la provincia, lo cual implica una serie de riesgos para las personas porque en ocasiones han provocado accidentes con daños personale, por ello la Guardia Civil ha incrementado las inspecciones en los distintos establecimientos de venta, en especial en los puestos de los tradicionales mercadillos navideños que durante estas fechas se instalan en las distintas poblaciones de Córdoba", continúa la nota..

Por otro lado, se recomienda un uso adecuado y responsable de este tipo de productos, teniendo en cuenta que la edad mínima para el uso de artículos pirotécnicos es de 12 años, para la categoría F1, 16 años para la categoría F2 y 18 años para la categoría F3. Esta clasificación está hecha según el contenido neto de explosivo, distancia de seguridad, niveles sonoros y similares y viene indicada claramente en la etiqueta del producto.

Consejos para el uso responsable de artificios pirotécnicos:

* Compruebe que el etiquetado lleve marcado CE y que incluya la clase, categoría, edad mínima de uso e instrucciones.

* Lea y respete las instrucciones de uso y las distancias de seguridad.

* Manténgalos en el envase hasta su uso, no los lleve en unidades sueltas en la mano, ropa o bolsas, pueden prenderse por calor, fricción o golpe.

* No fume cerca de productos pirotécnicos.

* No intente encender artículos pirotécnicos que parezcan dañados. Si un producto pirotécnico no explosiona, no debe tocarlo ni recogerlo.

* Al utilizarlos en la vía pública no los dirija contra personas ni animales.

* No los encienda dentro de recipientes metálicos, de vidrio, cartón, plástico o papel, pueden producir metralla y causar un incendio.

* Los niños deben utilizar artículos pirotécnicos autorizados para su edad y siempre bajo supervisión de un adulto.

* Vigile que no haya en las cercanías líquidos inflamables.

* No los encienda aguantándolos con las manos, colóquelos en el suelo, lejos de la cara y las manos para evitar quemaduras.

* No utilice artículos pirotécnicos bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

*No guarde artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos.

* No manipule sus componentes, ni extraiga su contenido.

* Nunca los encienda al lado o cerca de otros artificios.

*Al utilizarlos en la vía pública no olvide que la calle es de todos y debe hacerlo en los lugares autorizados.

*Compre los artículos sólo a comerciales y profesionales autorizados para ello.

*Utilícelos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.