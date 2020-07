El Guadiato traslada a la Junta sus problemas con el transporte público

En el último Consejo de Alcaldes celebrado por la mancomunidad de municipios Valle del Alto Guadiato, los alcaldes y alcaldesas de los once municipios abordaron «la importante problemática que los usuarios del transporte público vienen sufriendo», no solo derivada de la pandemia del covid-19, sino «incluso, con anterioridad a esta crisis sanitaria”, según se recoge en una nota, en la que se explica que en los últimos años «la frecuencia de las diferentes líneas regulares han ido disminuyendo e incluso, desapareciendo de muchos núcleos de población, no solo de aldeas, sino también de algunos municipios» y se especifica que «con la adopción de medidas excepcionales reduciendo los exiguos servicios ya existentes, la situación actual está provocando que muchas frecuencias no hagan paradas en municipios, que otras estén funcionando a demanda con no muy buen funcionamiento y que toda la comarca quede incomunicada durante los fines de semana».

Ante esta descripción de la situación del transporte público en la nueva realidad postpandémica en la comarca del Guadiato, la presidenta de mancomunidad, Silvia Mellado mantuvo una reunión con la delegada de Fomento de la Junta, Cristina Casanueva, en la que le transmitió la precaria situación actual, con una descripción pormenorizada de cada una de las líneas regulares, de los núcleos poblacionales que se encuentran incomunicados, algunos, durante los fines de semana y otros, de manera permanente, los 7 días de la misma». Tras la cita, se le detalló a la la delegada por escrito «todas las situaciones actuales» y Casanueva «ha manifestado su interés en revisar las frecuencias, los itinerarios y el cumplimiento, por parte de las empresas concesionarias de las líneas regulares, de los servicios mínimos que se han impuesto con ocasión de la crisis sanitaria que venimos padeciendo», se informa en la nota. Alcaldes y alcaldesas del Guadiato «esperan que, tras estas peticiones, la Junta de Andalucía resuelva todas estas deficiencias y garantice el transporte público a los habitantes de los 11 municipios afectados en su movilidad normal con Córdoba para la realización de gestiones, citas médicas o conexiones con otros medios de transporte».