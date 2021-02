El Gobierno no prevé declarar obligación de servicio público el cercanías entre Villa del Río y Palma

El Gobierno central no tiene previsto, de momento, declarar como obligación de servicio público (OSP) el tren de cercanías entre Villa del Río y Palma del Río, en caso de que se ponga en marcha, ya que ahora mismo ese servicio no existe. Eso es lo que se desprende de la respuesta dada por el Gobierno al PP. Los diputados Andrés Lorite y María de la O Redondo preguntaron por escrito en el Congreso sobre en qué fecha declarará el Gobierno obligación de servicio público el cercanías entre Villa del Río y Palma y qué cantidad económica va a destinar a sufragar el déficit de explotación.

El Gobierno responde al PP que Villa del Río y Palma del Río "están conectadas por servicios de media distancia, sometidos a obligación de servicio público, incluidos en el corredor Sevilla-Córdoba-Jaén y, por tanto, su prestación está asegurada a través de la financiación de su déficit de explotación". Hay que recordar que para Renfe el tren de cercanías de la capital, que une Villarrubia y El Higuerón y entró en servicio en octubre del 2018, es un media distancia, que fue declarado obligación de servicio público en diciembre del 2017, durante la etapa del PP en el Gobierno. Después, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con Renfe para abaratar las tarifas.

El Gobierno central recuerda al PP los trámites para la declaración de la obligación de servicio público, recogidos en el artículo 59.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre del sector ferroviario, que indica que "el Consejo de Ministros, previo informe de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá declarar, de oficio o a instancia de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales interesadas, que la prestación de determinados servicios de transporte ferroviario de competencia estatal sobre las líneas o los tramos que integran la red ferroviaria de interés general queda sujeta a obligaciones de servicio público".

Esa declaración, añade la respuesta, "se producirá cuando la oferta de servicios de transporte de viajeros que realizarían los operadores, si considerasen exclusivamente su propio interés comercial y no recibieran ninguna compensación, resultara insuficiente o no se adecuara a las condiciones de frecuencia, calidad o precio necesarias para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español".

El Gobierno explica que "en su declaración, el Consejo de Ministros deberá basarse en criterios de eficiencia global y sostenibilidad, así como en la existencia de modos de transporte alternativos y los costes y beneficios derivados de su uso frente al transporte ferroviario".

El diputado del PP ya preguntó en el 2019 por el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río y obtuvo una respuesta similar, de la que dedujo que el Gobierno no tenía intención de declarar OSP el tren entre ambos municipios. No obstante, tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, y a raíz de las manifestaciones realizadas por el diputado socialista Antonio Hurtado, en las que aseguraba que aunque no había partida concreta para el cercanías, estaba contemplado dentro de las genéricas, volvió a preguntar por este tema. A su juicio, la declaración es imprescindible para poner en marcha el cercanías de la provincia. Según Lorite, "el Gobierno no tiene previsto declarar obligación de servicio público el cercanías entre Villa del Río y Palma porque entiende que no es necesario porque está el media distancia de Sevilla a Jaén" y "cree que está cubierto el servicio".