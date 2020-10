Francisco Gálvez: «Hay que adelantar todo los posible la transformación digital»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid 19 y por qué?

-Todo el comercio en general se ha visto fuertemente afectado por una crisis tan intensa como esta, y como no podía ser de otra manera, el comercio de cercanía también, sobre todo durante las semanas del confinamiento en las que se produjo el cierre de los establecimientos. Después de este, la recuperación ha sido muy diferente dependiendo de qué sectores hablemos. Por otro lado, está claro que el comercio electrónico se ha visto reforzado en esta crisis, por eso creo que es muy importante que el comercio de proximidad adelante todo lo posible su transformación digital, la cual no me queda duda de que va a ser imprescindible para los próximos años.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Uno de ellos es el fuerte crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico en los últimos meses debido al cambio de hábito de los clientes a la hora de realizar sus compras debido al confinamiento y a la falta de movilidad. Además, en la mayoría de los casos, muchas pequeñas empresas carecen de los medios digitales necesarios para poder competir en unas condiciones similares. Hay varios problemas más, como pueden ser la incertidumbre sobre cómo afectará la pandemia al consumo en los próximos meses y la duración de la misma o la fuerte caída de ingresos en algunos sectores que se han visto más afectados.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-En primer lugar, facilitar todo tipo de ayudas económicas, como pueden ser: el acceso a la liquidez, ayudas al alquiler, ampliación de los ertes, ayudas a la digitalización, etcétera, para que las empresas que anteriormente han sido rentables y estén pasando por un mal momento consigan mantener la actividad durante los próximos meses y evitar el cierre definitivo. Y en segundo lugar, hacer una labor de concienciación a la población de la gran importancia que tiene el comercio de cercanía en cualquier barrio o municipio e intentar fomentar el consumo en él mediante diferentes campañas a lo largo del año.



-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Debe ser fundamental, como lo ha sido siempre. No podemos olvidar que la mayor parte del empleo lo producen las pequeñas empresas, así como numerosas inversiones que generan riqueza, la cual se queda cerca de nuestro entorno. Además, es una forma de consumo mucho más sostenible y ecológica, y en muchos casos fomenta el consumo de productos autóctonos.