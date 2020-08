La fiesta que no ha podido ser

La Virgen de Agosto, nombre que resume las numerosas celebraciones marianas que coinciden el 15, día de la Asunción de la Virgen, ha perdido este año su esplendor. El puente de agosto por antonomasia, el momento de reencuentro de los que emigraron con sus orígenes, el día de la feria, de la romería, de la procesión... Todo ha quedado anulado a causa de la pandemia del coronavirus, tanto en España como en Córdoba, donde algunos municipios han planteado alternativas, sin aglomeraciones, y las hermandades no han renunciado a las misas o a las oraciones, siempre con aforo limitado.

Hoy, por ejemplo, en Fuente Obejuna no se celebrará la Fiesta del Emigrante que organizan la Ilustre Hermandad de Gloria de Nuestra Señora de Gracia y la cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores.

En Adamuz, el día grande de la Santísima Virgen del Sol se celebrará con el aforo limitado en la iglesia de San Andrés Apóstol, pues este año la imagen no subirá a la ermita de San Pío. A mediodía será la será la solemne eucaristía, oficiada por el párroco y consiliario de la hermandad, Víctor José Morón Illanes, y cantada por el coro romero Virgen del Sol. A las 21.00 horas se celebrará una nueva eucaristía y a las 00.00 horas una oración en la parroquia. A continuación se velará la imagen hasta las 5.30 horas de la madrugada del día 16.

En Priego, la hermandad de Belén suspendió su verbena (prevista para anoche) y el desfile procesional de esta tarde-noche. Únicamente se celebra un septenario en honor a sus imágenes titulares que la hermandad ha «trasladado» a la parroquia de la Asunción, dado el reducido aforo de la ermita de Belén, que, no obstante abre sus puertas estos días de18.00 a 20.00 horas, para que hermanos, feligreses y devotos puedan contemplar a la Sagrada Familia de Belén, ubicada en el presbiterio del altar mayor. Y no se olvidan de la campaña a favor de Cáritas.

En Dos Torres no habrá feria en honor de San Roque ni desfile procesional del patrón por la inmensa alfombra de sal coloreada que cada año tienden los jóvenes desde la Plaza de la Villa hasta la ermita. En su lugar, el Ayuntamiento de Dos Torres promueve la realización de solo tres alfombras simbólicas de un tamaño máximo de 6x10 metros. Los equipos interesados se han inscrito en el Ayuntamiento con un máximo de 15 componentes, adjuntando un boceto a color de su propuesta.

Finalmente, la suspensión de la 107 edición de la Romería de Votos y Promesas en el santuario de la Virgen de la Sierra, patrona de Cabra no evitará que este sábado 15 de agosto se mantenga la celebración de dos misas, la primera a las 10 de la mañana y la segunda a mediodía en el santuario. Unas celebraciones en las que no tendrán lugar las propias de una romería como es la de Votos y Promesas, la más antigua que se celebra en este lugar de devoción . En esta ocasión no se vivirán momentos especiales en torno a la imagen de la patrona cuando esta era sacada a hombros de sus costaleros junto a su santuario.

Y a Villanueva del Duque llegó la Virgen de Guía ayer, al anochecer, en un traslado privado, y después se celebró una misa con aforo limitado en la plaza del Ayuntamiento. Las fiestas en honor a San Jacinto y la Virgen de Guía se suspendieron en la localidad. Como en todas.