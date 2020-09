Familias del colegio García de Leániz de Moriles, contra el cierre de líneas de Infantil

Una multitudinaria concentración ha apoyado este lunes en Moriles la reivindicación de los padres y madres del CEIP García de Leániz, por la que exigen una respuesta positiva de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que evite el cierre de dos líneas de educación Infantil de 3 y 4 años. Esta concentración iniciada en la tarde de este lunes, está convocada para todos los días siguientes hasta el próximo viernes, a las 20 horas, a las puertas del colegio. Una reivindicación por la que los padres y madres exigen la bajada de ratio y por lo llevan apostando con movilizaciones desde el pasado mes de julio en Córdoba, y este pasado fin de semana también.

Una postura contra la decisión de la Delegación de Educación de unificar en una sola aula a los niños de tres años y en otra a los de cuatro años para este curso que se inicia el próximo jueves día 10 de septiembre. De igual modo, reivindican que se mantenga la profesoras de apoyo de la que también se ha prescindido.

De momento, los padres y madres no descartan que los niños no acudan a clase el día 10 de no atenderse sus reivindicaciones. La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, presente en la manifestación, señaló que «se trata de una reivindicación muy justa, máxime en los tiempos de contagios en que nos encontramos» y ha ofrecido otras instalaciones.