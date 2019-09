Facua denuncia a una promotora

La organización de consumidores Facua Córdoba ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la promotora del concierto ‘Tributo a Queen’ en Puente Genil por negarse a devolver el importe de las entradas después de que el evento, que estaba previsto que se celebrase el 30 de agosto en la Caseta Municipal, fuese cancelado el día anterior por la empresa organizadora, Ok Ok Espectáculos. Según ha informado Facua, ha presentado la denuncia después de que, «pese a sus reiterados intentos, a los afectados les está siendo imposible reclamar a la promotora la devolución del precio de la entrada, de entre ocho euros la normal y diez euros la VIP». Facua afirma «Ok Ok Espectáculos no ha facilitado ninguna forma de gestionar este asunto», ya que «el teléfono que anuncian como de contacto solo aconseja a los afectados dejar un mensaje de voz, la empresa no contesta a los mensajes de ‘whatsapp’ de los usuarios y en la entrada no aparece ningún domicilio social de la promotora», aunque esta «tiene su razón social en Montilla». E. PRESS