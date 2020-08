Exigen "visitas seguras" para los mayores ingresados en residencias

La Plataforma en Defensa de la Personas Mayores y Dependientes de Los Pedroches exige a las residencias de mayores de la comarca que habiliten con urgencia fórmulas para ofrecer "visitas seguras" a sus usuarios. Según María José Vázquez, presidenta de la plataforma, "los mayores han pasado cuatro meses confinados debido al riesgo de contagio de coronavirus sin posibilidad de ver a nadie y ahora necesitan reanudar las visitas con sus seres queridos, igual que las familias necesitan poder ver a sus mayores". Solo en la comarca de Los Pedroches hay 19 residencias con más de mil plazas y, según la plataforma, "hace unos diez días que las residencias de la zona decidieron unilateralmente suspender las visitas".

Vázquez recuerda que "la Junta no ha prohibido las visitas por los rebrotes en Córdoba, como piensan algunas personas", a las que las residencias "están dando a elegir entre riesgo o visitas cuando ese no debería ser el planteamiento porque existen fórmulas para garantizar visitas sin contagios". En este sentido, la entidad invita a las residencias a articular con urgencia las medidas que consideren oportunas para que los contactos con los familiares sean seguros. "Creemos que cada centro puede hacerlo de la manera que mejor considere, pero la salida no puede ser la suspensión de la visitas y la reclusión forzosa de los mayores en las residencias". Entienden que "igual que el personal entra y sale sin poner en peligro la salud de los residentes", sus familiares pueden ir a verlos guardando una serie de medidas y en espacios preparados para ello.

Plantean movilizaciones y concentraciones

De momento, la plataforma ha decidido dar un margen de tiempo a los centros. "El jueves pasado nos reunimos y trasladamos nuestra petición a las residencias, dándoles de plazo hasta el próximo jueves", señaló Vázquez. De no reanudarse las visitas solicitadas, (de momento, muy pocas las han puesto en marcha, segura) "iniciaremos movilizaciones y concentraciones en la puerta de los centros o en los municipios donde no se habiliten", advierten.

Para la entidad, la pandemia del coronavirus es un problema de largo recorrido y "no puede ser que mientras la sociedad esté en la calle y puede hacer su vida social con medidas como la distancia social y las mascarillas, los mayores estén encerrados todavía, sin derecho siquiera a visitas, pese a que la Junta de Andalucía ha diseñado un plan de contingencias y permite que se realicen de forma segura".