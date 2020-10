Eva María Mendoza: «La Administración debe ayudar en momentos críticos»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Creo que ha afectado a todos por igual, aunque en el comercio de cercanía se nota más. En mi caso, que tengo una joyería que está especializada en trofeos y placas homenaje está siendo difícil por la falta de eventos deportivos, fiestas de pueblos y otros eventos. En los grandes comercios con trabajador, la crisis provoca ERTE, por lo tanto unos como otros sufrimos unas consecuencias graves. A muchos les toca cerrar y a otros reducir plantilla para poder mantenerse.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-El principal problema puede ser que la mayoría de ciudadanos, en una situación tan excepcional como la que nos ha tocado vivir, hace que se tengan unas preferencias en el consumo respecto a otras. Ahora hay menos «caprichos», entendible, pero para poder continuar con cualquier actividad se necesita que haya más movimiento de la economía.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Las administraciones deben potenciar el comercio local, y las ayudas en momentos críticos. No podemos vivir de ayudas, pero sí nos pueden hacer el momento un poco más llevadero, sobre todo al tener detrás una familia. En Baena se debe de potenciar el casco antiguo y ayudar a los comerciantes. Yo, en febrero del 2019, cogí el traspaso se esta tienda que tiene más de 50 años de antigüedad y he solicitado una subvención , una ayuda para reformar el local, pero han sido muchos los requisitos e impedimentos que me ha impedido acceder a ella. El comercio tradicional no puede caer en el olvido de todos los ciudadanos. Para ello, sería importante que desde la Administración, además, nos ayuden a apostar por la compra on line, con cursos y subvenciones. Y en el caso del casco antiguo de Baena es necesario que el Ayuntamiento ponga en marcha el aparcamiento de Guadalupe para facilitar el acceso de los compradores a esta zona de Baena.



-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Baena?

-El comercio local es la base de la sustentación de un pueblo, no solo por el empleo directo, sino además por la economía. Eso no se puede dejar caer, sería la ruina, Pero si todos apoyamos, conseguiremos que haya movimiento y todo ello repercute en la economía de un pueblo. Sería interesante que el Ayuntamiento iniciara una campaña de apoyo al comercio local que llegue hasta los pueblos vecinos y puedan acercarse para realizar sus compras en nuestros comercios, ya que tenemos una oferta muy amplia. Nos esperan unas fechas muy importantes y todos queremos estar preparados para ellas.