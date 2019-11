El estudio cerámico del interior es infrecuente

La importancia de esta exposición radica no solo en el valor de sus objetos, sino además en que no es muy frecuente el estudio de los centros comerciales del interior de la Península Ibérica, explica el profesor Monterroso. No ocurre lo mismo con las grandes capitales romanas o las ciudades de la costa, lugares en los que afluyen más materiales y suelen centrar este tipo de investigaciones.

Monterroso destaca que «un estudio sobre Mellaria, por estar entre Córdoba y Mérida, resultaba muy interesante y así lo refrendaron los especialistas que recientemente celebraron el congreso internacional De la costa al interior. Las cerámicas de importación en Hispania».

La cita tuvo lugar en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares y hasta allí se desplazó el equipo de investigación de Mellaria, de la Universidad de Córdoba. Tras esa reunión, se ha puesto de manifiesto que «Mellaria es un interesante punto en el interior del mapa de la cerámica en Hispania», ha señalado el arqueólogo.

El estudio de los materiales cerámicos «ha sido posible gracias a los fondos conservados en la Colección Mellariense, en especial los que fueron donados en su día por Victoriano Vera», indica Monterroso Checa.

Los mencionados fondos han sido clasificados y estudiados por el equipo del proyecto denominado Ager Mellariensis, de la UCO, que, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, ha organizado la exposición que lleva por lema A la mesa en Mellaria y que fue inaugurada ayer.

EL PROYECTO / La muestra parte de los resultados obtenidos en el referido proyecto Ager Mellariensis y ha sido financiada por un plan propio de la Universidad de Córdoba (UCO), junto con el Ayuntamiento mellariense.

A la mesa en Mellaria. Exposición de vajilla romana de la Colección Mellariense permitirá a todos los que se acerquen al Palacete Modernista conocer o ampliar los conocimientos acerca de las costumbres de los ciudadanos de Roma a la hora de alimentarse. El Palacete Modernista, situado en la calle Doctor Miras Navarro, exhibirá esta singular muestra hasta el próximo domingo 1 de diciembre. El horario de la exposición será de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00.