Estudian la posible revisión de oficio de la obra de la gasolinera

El Ayuntamiento de palma del Río tiene que celebrar antes del próximo 14 de enero un pleno de carácter extraordinario para debatir la propuesta de revisión de oficio de la licencia de obra concedida a la empresa Plenoil, SL para la ejecución de la instalación de suministro de combustible y autolavado de vehículos en la avenida de Andalucía, esquina con la calle La Barqueta.

La convocatoria de esta sesión plenaria obedece al acuerdo adoptado por la Corporación municipal el pasado 19 de diciembre, que suspendió durante 15 días el decreto de licencia de obra de la gasolinera, que tiene como objetivo la revisión de oficio. Esta medida provisional prosperó con los votos a favor de PSOE, Cambiemos Palma y dos concejales de IU. La portavoz de la coalición voto en contra con el planteamiento de reservarse el derecho de impugnación y actuar en la defensa de los vecinos si fuera necesario; por su parte, PP y Ciudadanos se abstuvieron. En esta misma sesión plenaria, el concejal de Hacienda, José Antonio Ruiz Almenara, anunciaba que iban a contratar a un equipo asesor técnico para que emitiera un informe evaluando el caso.

La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, informa ahora de que el informe ya ha sido entregado en junta de portavoces a todos los grupos políticos municipales, y añade que también se ha trasladado a la Secretería General del Ayuntamiento.

Mientras, la Plataforma Gasolienera NO, creada por los vecinos del bloque de 10 viviendas colindantes a la gasolinera, sigue manifestando un «rotundo no a la gasolinera». Así lo hacen saber a la población cada viernes en una concentración que celebran a pie de obra. Estos vecinos afirman que «vemos posibilidades de que la gasolinera se pare, no nos valen las cortinas de humo, se puede parar». Igualmente, no olvidan que la Corporación municipal aprobó por unanimidad (PSOE, PP, IU, Cambiemos Palma y Ciudadanos) una moción instando a buscar soluciones dentro del marco legal.

Los vecinos alzaron la voz al iniciarse la obra en octubre.