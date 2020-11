Esteban Morales: En la residencia ha faltado anticipación"

Puente Genil ha registrado hasta la fecha 643 contagios durante la pandemia del covid-19, y 26 fallecidos en la residencia DomusVi, el principal foco de preocupación en la localidad.

--En la primera ola de la pandemia, Puente Genil registró cifras bajas de covid, contrastan con las de ahora. ¿A qué se ha podido deber?

--En principio la situación ha cambiado porque también se hacen muchos más tests ahora que hace cuatro meses, con lo cual es normal que aumente el número de positivos. Y también que hemos perdido un poco de miedo al contagio porque parecía que la cifra de fallecidos era muy baja en relación con los primeros momentos. Está claro que no se puede bajar la guardia hasta que contemos con una vacuna eficaz, y mientras todas las medidas de prevención son pocas. Desde las instituciones debemos insistir en la prevención siempre.

--El caso de la residencia es el foco más dramático. ¿Qué ha fallado?

--Desde mi opinión, la falta de capacidad de anticipación. Todo lo que se ha hecho ha sido una reacción al virus, a los positivos, cuando ya estaba un altísimo número de residentes contagiados. Creo que los tipos de tests que se les hace al personal sociosanitario no son todo lo eficientes que deberían y además de insuficientes. Si no controlamos los positivos cualquier medida de medicalización resulta insuficiente y tardía, como se ha demostrado. Es un terrible aprendizaje que no debemos permitir que se vuelva a producir.

--El Ayuntamiento adoptó alguna medida incluso más severa que las decretadas por la Junta. ¿Cree que hay que adoptar más restricciones?

--Los ayuntamientos no contamos con datos sanitarios reales ni actualizados día a día de nuestra población. Las medidas que adoptamos se rigen muchas veces por el sentido común que por una indicación sanitaria debidamente acreditada. Parece que no se quiere contar con los alcaldes en estos momentos y estamos pilotando con absoluta soledad y obscuridad las pocos iniciativas que quedan en nuestro ámbito. De manera colectiva lo reclamamos incesantemente pero no nos escuchan. En el caso de la gestión de las residencias solo somos meros espectadores de la tragedia que, por desgracia, a veces se produce. Cuando adoptamos medidas lo hacemos intentando disminuir la interrelación social, es el único ámbito que nos queda. Por eso, disminuimos aforos en terrazas, en parques infantiles, o en equipamientos deportivos, para trasladar el mensaje de que disminuyamos las relaciones de unos con otros como medio para disminuir los posibles contagios. Pero repito, con unos datos que cuando nos llegan pueden que sea tarde.

--No todo pasa por los decretos, ¿algo que añadir sobre la responsabilidad individual?

--Lo hemos dicho siempre, mascarilla, distancia y lavado de manos. Es la única vacuna que conocemos hasta ahora. Que nadie baje la guardia, por favor.