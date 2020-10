Una empresa trabajará por la Semana Santa turística de Baena

Guillermo Iván Bernal ha tomado posesión como presidente de la Agrupación de Cofradías de Baena, un cargo en el que renueva tras cuatro años de mandato, en el acto de inicio del año cofrade. Cristina Piernagorda, alcaldesa de Baena, anunció que con respecto a la declaración de interés turístico internacional de la Semana Santa se ha iniciado «la contratación de una empresa para continuar con el expediente», en concreto para la elaboración de «una nueva memoria» adaptada a la nueva normativa, partiendo de la elaborada anteriormente, en la que se describa el impacto y valor que aportaría la Semana Santa «a la imagen turística de España en el exterior». Añadió que también se ha iniciado la contratación para elaborar una página web propia. La alcaldesa, además, anunció que en el borrador del presupuesto del Ayuntamiento para 2021 se contemplan 30.000 euros para la última fase de las obras de la sede de la Agrupación de Cofradías y terminar con la musealización.

Guillermo Bernal agradeció a las siete cofradías de la Semana Santa su apoyo unánime a la candidatura y les pidió seguir trabajado unidos en esta nueva etapa. En este inicio del año cofrade confirmó que la Semana Santa «no se va a parar», que saldrá la revista Cabildo, se celebrará el taller de redoble, «con ese impulso que el año pasado dieron un grupo de mujeres y que este año será de adultos, tanto para mujeres como hombres». Junto con la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Silencio, habrá concurso de Fotografía Arco Oscuro en las categorías de Semana Santa en general, Cofradía del Silencio y el que será el cartel oficial de Semana Santa 2021 que corresponde a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego. Sobre el pregonero, recordó que será el mismo que la Semana Santa de este año que no se celebró por el confinamiento: José Carmona. Por último, el consiliario de la Agrupación de Cofradías, el sacerdote Jesús Corredor, recordó que a pesar de la situación sanitaria se lleva a cabo el acto de inicio del año cofrade porque «las cofradías no existen solo para salir a la calle», en sus estatutos dicen que son asociaciones de fieles católicos que ayudan a vivir en su fe a los cristianos. Por lo que «ser cofrade no se reduce a una semana», porque a pesar de la lluvia o la pandemia se sigue siendo cofrade todo el año.

La junta de gobierno la completan Alejandro Ruiz, vicepresidente; Trinidad Cruz, tesorera; María José Sánchez, secretaria; Verónica Agundo, vicesecretaria; Antonio Rafael Pérez, vicetesorero; vocales: Francisco Javier Ocaña, Javier Núñez y Antonio Montilla.