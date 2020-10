Emilia Domenech: «El gran problema son las grandes superficies y las compras on line»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Sí, ha afectado más. A los de alimentación, por ser de primera necesidad, no les afectó al principio por el hecho de hacer las compras en las zonas más cercanas al domicilio. Pero a los negocios no esenciales sí que les afecta. Estas compras se hacen por internet y se ha llevado la palma durante el confinamiento que tuvimos. Una vez que se levantó el primer estado de alarma, el miedo al contagio ha hecho que las personas no salgan y los negocios estén desiertos.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Lo que hemos comentado, las grandes superficies y las compras por internet han afectado. En los centros comerciales se concentra gran cantidad de tiendas con infinidad de productos, el horario es muy amplio, todo decorado de forma muy atractiva. Mientras, el pequeño comercio tiene que encargarse de todas las etapas: compras, ventas, marketing, decoración y, muchas veces, sin tener preparación ni contar con recursos suficientes. Otra cosa que observo en las tiendas de barrio, y que considero que no es favorable, es que todas las tiendas tienen de todo. Pienso que se debería priorizar por productos, existir una mayor especialización, así el cliente se siente más seguro a la hora de ser asesorado.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Las acciones de apoyo deben venir de todas las administraciones. Desde el Gobierno central, hay que adoptar bajas y flexibilización en impuestos, en cargas fiscales. También debe existir una bajada de la Seguridad Social en la cuota de autónomos. El Gobierno autonómico, que oferte cursos y subvenciones, formación para los comerciantes y dotar a los comercios de soporte económico. Los ayuntamientos deberían de dotar al centro del municipio de aparcamiento para clientes y hacer atractivas las zonas, que el cliente se sienta cómodo y acogido en estos espacios de los pueblos.



-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-La importancia del comercio de cercanía es mucha. Los pequeños comercios son vida, el paso de personas por las calles buscando lo que necesitan, haciendo sus compras diarias, hablando con los comerciantes, el trato de estos, de cada propietario de comercio, a veces es como el de un psicólogo. En esta tienda, los vecinos pasan todos los días a deleitarse con las plantas, preguntan por soluciones para sus plantas. La relación con el vecindario es primordial y necesario en la actualidad con la situación que estamos viviendo.