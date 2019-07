«El centro de mayores es uno de nuestros objetivos»

Santiago Cabello ha obtenido para el PP en Pozoblanco la primera mayoría absoluta de la democracia en las pasadas elecciones municipales. Uno de sus proyectos más importantes en este mandato es la construcción de un centro residencial de mayores. Tras su reciente toma de posesión, el pasado viernes, la Plataforma de Personas Mayores y Dependientes volvía a retomar sus concentraciones para continuar con sus reivindicaciones, la principal, este centro que consideran vital. Antes de esa concentración, Santiago Cabello se refirió para Diario CÓRDOBA a ese proyecto municipal y al cumplimiento de las fechas previstas en el cronograma que el anterior equipo de gobierno, que él mismo presidía, aprobó pasado mes de abril<b>.

-A finales del mes de junio debería estar ya iniciado el proceso de encargo del proyecto al equipo redactor. ¿Se van a cumplir los plazos previstos?

-El centro residencial de mayores es uno de los grandes objetivos del mandato y vamos a trabajar para que pueda ser una realidad cuanto antes. Estaremos atentos al cronograma y trataremos de cumplir con los plazos que se establecieron, pero lo que más nos importa es dar pasos firmes para conseguir el objetivo de que nuestros mayores tengan más plazas residenciales concertadas. Es un proyecto que necesita no sólo de la voluntad del Ayuntamiento, sino también de otras administraciones, y ya se están dando pasos en ese sentido. Ahora es el momento de trabajar desde la responsabilidad institucional.

-En la visita del Director General del Mayor hace unas semanas no se comprometió a hablar de concertación de plazas hasta que no esté la residencia construida. ¿Hay un plan alternativo que no pase por privatizar la residencia si no se conciertan las plazas como se espera?

-Encontramos una buena disposición de la Junta y ahora estamos analizando con detenimiento la situación y las opciones que tenemos. Nuestro único plan es trabajar de la mano con la Junta de Andalucía y seguir la línea de trabajo que ha permitido que tengamos lo que nunca hubo hasta ahora: suelo para el centro residencial y la disposición autonómica para implicarse en el proyecto. Seguiremos en esa misma dirección de unir esfuerzos y de buscar acuerdos.

-Mirando los resultados que ha obtenido en las elecciones municipales, ¿cómo va a gestionar su mayoría absoluta? La oposición le ha pedido que los tenga en cuenta en los proyectos que se desarrollen.

-El resultado electoral no va a cambiar nuestro modo de hacer política. Vamos, por tanto, a mantener el Ayuntamiento abierto para todos, como lo ha estado durante el último mandato, y nuestro objetivo será resolver problemas y atender a las demandas de los ciudadanos. Por supuesto que tenderemos la mano a la oposición en todos esos grandes proyectos que sean positivos para Pozoblanco. Y también apostaremos, como hemos hecho siempre por el diálogo, la estabilidad y la responsabilidad institucional.

-¿Qué cambios ha introducido en la configuración de las nuevas delegaciones?

-Hay cambios significativos. Aparece la concejalía de Familias, que tendrá un protagonismo especial en este mandato. La ampliación del Plan de Natalidad creo que debe de ser un objetivo a corto plazo, y una de las medidas que se pondrán en marcha es el Punto de Información Familiar. También tendremos un área concreta para nuestro sector agroganadero, en la que se incluyen agricultura, ganadería, medio ambiente, caminos rurales y desarrollo sostenible. Aparece el área de festejos tradicionales para fomentar y conservar nuestras raíces y tradiciones, así como nuevas concejalías de desarrollo económico y empresarial y desarrollo industrial, con el fin de apostar de forma decidida por la dinamización económica y la creación de empleo. Otro área que aparece por vez primera es Innovación y Nuevas Tecnologías y que está muy relacionada con la apuesta por estos ámbitos que ya avanzamos en nuestro programa electoral.

-El PSOE mostró la semana pasada su malestar por el retraso en el Pleno de Organización.

-Me cuesta comprender esa reacción del PSOE porque todo se está haciendo conforme a la normativa y porque no han pasado ni tres semanas de la investidura. El plazo que se le concede al alcalde para convocar ese Pleno de Organización al que se refiere es de 30 días hábiles y estamos aún muy lejos de ese tope. El Pleno se ha convocado para el próximo martes, y durante estas semanas el Ayuntamiento ha funcionado con absoluta normalidad. Confío en que a partir de ahí todos apostemos durante los próximos años por la estabilidad y el diálogo. Una cosa es pensar distinto y otra diferente poner en tela de juicio los plazos que marca la normativa.

-¿Cuáles son sus prioridades como gobierno local a día de hoy?

-Mi objetivo personal pasa por mantener la humildad y la cercanía, gobernando para todos. Este mandato creo que también será importante para culminar los proyectos en marcha y para desarrollar esa hoja de ruta que es nuestro programa electoral y los puntos que allí se marcaban como prioritarios. Nuestros ejes de trabajo seguirán siendo el desarrollo económico y empresarial, el bienestar social y el impulso a los servicios públicos para ofrecer un Pozoblanco cada vez más cómodo y habitable para nuestros mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras familias.

-¿Tienen fecha de inicio las obras del mercado de abastos?

-Ya se han hecho las gestiones oportunas con los comerciantes para su traslado. En cuanto a las fechas, vendrán determinadas por la finalización de los trámites administrativos que vengan a dar inicio a las obras de remodelación. Cuando llegue el momento, anunciaremos todos esos datos y el dispositivo necesario para emprender una iniciativa de esta envergadura.

-En materia de Urbanismo, ¿se emprenderá la renovación del PGOU, como se habló el pasado mandato?

-El Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta decisiva para el desarrollo de una ciudad. Es un tema complejo, pero estamos decididos a seguir dando pasos para mejorarlo y adaptarlo a nuestras circunstancias actuales. Nuestra idea es darle participación a todas las partes implicadas para que aporten sus ideas, de tal modo que entre todo podamos diseñar el mejor futuro urbanístico para Pozoblanco. Cuatro años dan para mucho y estoy seguro de que avanzaremos en temas tan importantes como éste.

-¿Qué iniciativas va a poner en marcha en materia de empleo de forma inmediata?

-Nuestra idea es seguir con el plan de empleo local, apoyando a los emprendedores en su inicio de actividad con el objetivo de dinamizar la creación de empleo. También mejoraremos las bolsas de trabajo para generar nuevas oportunidades.