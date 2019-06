Los ediles de IU en La Vega elegirán a su representante en la Diputación

En la mañana de ayer se reunieron en el Ayuntamiento de Fuente Palmera Sierra Luque, alcaldesa de Almodóvar del Río, y Francisco Javier Ruiz, alcalde de Fuente Palmera, para analizar conjuntamente los resultados electorales en sus respectivos municipios. Tras felicitarse por los mismos, ya que ambos ediles de IU han conseguido mayoría absoluta en sus pueblos, coincidieron en valorar la consecución, por primera vez, de un diputado provincial por el partido judicial al que pertenecen -Posadas-, ascendiendo el porcentaje de votos de ambos municipios al 72,22% del total de los votos. En este sentido, los dos ediles manifestaron que serán los concejales de los municipios del partido judicial de Posadas quienes elijan al diputado o diputada que le corresponda, una vez oídas las asambleas de base de la organización política.

«Mientras el mapa institucional del Estado no cambie, las diputaciones provinciales no solo son necesarias, son imprescindibles para la cohesión económica, social y territorial», señalaron. Ruiz y Luque afirmaron que «su función es la asistencia económica, técnica y jurídica a los municipios, en especial a los de menos de 20.000 habitantes, y a eso deben dedicar sus recursos y no a los municipios mayores, que tienen otra financiación y competencias», afirmaron. Los dos alcaldes también valoraron positivamente estos últimos cuatro años de gobierno conjunto del PSOE e IU en la Diputación provincial de Córdoba, resaltando «la igualdad de trato a todos los municipios, independientemente de su color político», y concluyeron que las diputaciones provinciales constituyen «un ámbito de colaboración municipal y no de enfrentamiento».