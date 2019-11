La Junta dice que las críticas al centro de menas de Lucena son "por falta de información"

La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, María del Mar Ahumada, ha afirmado hoy en Córdoba que las críticas al centro de acogida de menas (menores extranjeros no acompañados) de Lucena "quizá son por falta de información", ya que a su juicio la realidad desmonta que este colectivo sea problemático.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación María del Mar Ahumada tras la reunión del nuevo Foro Provincial de Inmigración de Córdoba, órgano de consulta, representación y participación en esta materia que no se reunía en la provincia desde 2016, y en el que han participado, entre otros, el propio alcalde de Lucena, Juan Pérez. No obstante, la directora general ha señalado que la problemática generada en torno a los menas en esta localidad no se ha planteado durante la reunión del Foro.

Ante "el revuelo" generado en Lucena, esta directora general ha indicado que lo que hay que hacer es "contar cuál es la realidad", a la par que también ha afirmado que "con datos se desmonta que centros de este tipo sean sinónimo de delincuencia".

Por lo que respecta al citado Foro, en el que están representadas las administraciones, empresarios, sindicatos, y colectivos y asociaciones de inmigrantes y que trabajan con ellos, se ha decidido constituir tres grupos de trabajo que a partir de ahora elaborarán posibles medidas y propuestas para solucionar las distintas problemáticas existentes en torno a la inmigración en Córdoba, centradas en tres áreas: sensibilización e información a la ciudadanía en general, inserción socio laboral de los inmigrantes, y acceso a la vivienda de este colectivo.

Actualmente, en la provincia de Córdoba residen, según datos del padrón, 20.964 inmigrantes cuya situación está regularizada, y para los cuales Ahumada ha señalado que la Junta trabaja para que su "inserción laboral sea real y para cubrir la necesidad de sensibilización entre todo la ciudadanía respecto a este colectivo".