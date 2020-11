La Diputación lleva la sensibilización contra la violencia machista a toda la provincia

La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Alba Doblas, ha presentado este lunes, junto a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Genero, el programa de actividades previsto en torno a la conmemoración del 25 de Noviembre ‘Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres’.

Doblas ha explicado que “en la fachada del Palacio de la Merced se ha colocado una lona con el mensaje ‘La provincia de Córdoba contra las violencias machistas 25N’, y como no podría ser de otra forma este día se proyectará el color violeta en el edificio para conmemorar a las miles de víctimas que sufren violencia y denunciar la violencia machista”.

“No podemos perder de vista el trabajo en política de igualdad, de sensibilización, de formación y prevención que se viene realizando por parte de las ocho diputaciones andaluzas que, de forma consensuada, hemos elaborado una campaña para este 25 de noviembre”, ha resaltado Doblas.

La responsable de Igualdad de la institución provincial ha señalado que “el próximo 20 de noviembre se celebrarán unas jornadas telemáticas en las que se analizará el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual en el Marco de la Lucha contra la Violencia de Género”.

Según Doblas, “el objetivo que nos planteamos con estas jornadas es el de dar a conocer las reformas propuestas por el anteproyecto de la Ley, reflexionar sobre las nuevas medidas en materia de prevención de violencia sexual y debatir sobre las propuestas en los diversos ámbitos que plantea la Ley para la erradicación definitiva de la violencia machista”.

“El programa incluye la intervención de Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, además de la participación de Gloria Serrano como asesora jurídica de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a la Mujeres”, ha continuado Doblas.

La delegada de Igualdad de la Diputación ha puesto de manifiesto que “la provincia y sus municipios también se unen a las actividades previstas para el 25N y desarrollarán propuestas formativas, de sensibilización, de reconocimiento y denuncia, dirigidas a toda su población y a las que esta institución provincial destinará 220.000 euros”.

Doblas ha incidido en que “el mismo día 25 de noviembre se celebrará el Pleno extraordinario contra la violencia hacia las mujeres, acto con el que se pretende homenajear a las mujeres víctimas de violencia y en el que participará la Plataforma”.

“No podemos olvidar que nuestro propósito durante el mes de noviembre, de manera especial, y durante todo el año sigue siendo el de afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y niñas con acciones transformadoras, siempre en estrecha colaboración con otras administraciones y agentes sociales”, ha concluido Doblas.

Las personas interesadas en participar en las jornadas podrán inscribirse a través de la web www.dipucordoba.es/igualdad.