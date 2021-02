La Diputación dice que dedica 1,5 millones a las vías del norte

Un día después de la acusación realizada por los alcaldes del PP de Los Pedroches hacia la Diputación por «trato discriminatorio al norte de la provincia» en materia de carreteras, ayer Francisco Palomares, delegado de Medio Natural y Carreteras, y Juan Díaz, delegado de Cohesión Territorial, mantuvieron una reunión con los alcaldes y asociaciones de empresarios de la comarca, en la que ambos expusieron las inversiones previstas. Así, Palomares señaló que «la comarca de Los Pedroches contará con 1,5 millones, repartidos entre los cerca de 900.000 euros para conservación y mantenimiento en el 2021 y los 600.000 euros destinados a la mejora de la CO-7411, entre El Viso y Villaralto.

La reunión tuvo lugar en Alcaracejos en medio del malestar que había generado que en el Plan de Carreteras de la institución provincial para el 2021 solo apareciera el arreglo de la carretera entre El Viso y Villaralto en el norte de la provincia, frente a las 18 actuaciones contempladas para el centro y sur.

El delegado de Carreteras de la Diputación aseguró que «también pasa que en la zona norte, el firme con el que se construyen las carreteras está mucho mejor, ya que en el sur se deteriora más por las inclemencias meteorológicas».

Palomares comentó que «si atendemos al reparto de inversiones por kilómetro para este 2021, en el norte alcanzaríamos los 1.328 euros, siendo superior a otras zonas de la provincia», y puso de relieve inversiones provinciales como el Plan contra el Despoblamiento 2021, con 2.300.000 euros, o el Plan de Conservación y Mantenimiento de la Red Provincial, dotado con 4.600.000 euros.

Añadió que «el diseño de las actuaciones incluidas en estos y otros planes viene establecido por criterios técnicos que atienden al estado de las infraestructuras, así como a la intensidad de tráfico que soporta y las alternativas existentes». También recordó actuaciones realizadas el pasado año, como la reparación en dos fases de la CO-6410 Pozoblanco-Villaharta, con 583.388 euros, o la glorieta en el polígono Dehesa Boyal de Pozoblanco, con 157.109 euros. Por su parte, Juan Díaz aseguró que la Diputación tiene «una apuesta clara por la inversión y la conservación de la red de carreteras, poniendo en valor unas infraestructuras que contribuyen al desarrollo social y económico del territorio».



Al término de la reunión, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres (PP), señaló que «si contraponemos una sola carretera, frente a 18, no hay discusión en que es poca la inversión para el norte en cuanto a carreteras por la Diputación». Torres indicó que «esta zona, castigada por la despoblación, necesita más apoyo y actuar en una carretera en el 2021 es insuficiente se diga lo que se diga, porque duele la vista el mapa con el reparto tan desigual».

Por su parte, el alcalde de Pedroche y presidente de la Mancomunidad, Santiago Ruiz (PSOE), comentó que la reunión fue «clarificadora» y el mapa «puede llevar a engaño, pero hay que incluir el mantenimiento que se realiza y las importantes inversiones en la zona del pasado año, por lo que «la Diputación no se olvida de nuestra zona». La presidenta del CIET, Daría Romero, señaló que «todas las administraciones tienen que prestar más atención de una vez por todas a este territorio y no vamos a permitir que no se actúe contra la despoblación antes de que sea irreversible».

Desde el Guadiato: IU denuncia la brecha norte-sur

Izquierda Unida de la comarca del Guadiato denuncia «la falta de responsabilidad» de la Diputación de Córdoba por publicar un mapa de las inversiones proyectadas en carreteras para el periodo 2020/21 en el que el norte de la provincia destaca por la escasez de trabajos (uno de 19) frente a la abundancia del resto de zonas. En un comunicado, la coordinadora de la formación en la comarca tildó ayer de «negligencia política» la realización de un plan contra el despoblamiento que «abre una brecha, aún mayor, entre el norte y el sur» y «queda lejos de promover la igualdad».

Esta reclamación llega «después de días esperando una rectificación de la delegación de Medio Natural y Carreteras de la Diputación provincial por la publicación del mapa» realizado por el titular del PSOE de esta delegación, Francisco Palomares. «Hoy, tras comprobar que no hay error en la intención de su publicación, como queda demostrado a fecha corriente, desde la Coordinadora Comarcal de Izquierda Unida en el Guadiato, queremos denunciar la falta de responsabilidad de esa Delegación y de su titular», expresaba la nota de prensa.

Para Izquierda Unida, «se hurga en la herida del despoblamiento, envejecimiento poblacional y el desempleo que está sufriendo el norte provincial desde décadas, especialmente el Guadiato, como zona desindustrializada, despoblada y olvidada». «Cuando no se rectifica, es porque se asume esta postura incongruente, desigual, injusta, partidista e impensable en una administración provincial al servicio de todas y todos los ciudadanos», concluyó la representación de la formación en la comarca del Guadiato.