La Diputación da luz verde a que 40 municipios recojan sus residuos en acera 7 días a la semana

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha dado luz verde, en la sesión ordinaria del mes de octubre, celebrada este miércoles, a los convenios de colaboración de la institución con 40 ayuntamientos de la provincia para la gestión integral de los residuos sólidos domésticos, a través de Epremasa, mediante la modalidad de recogida de acera con frecuencia de 7 días a la semana. Este ha sido uno de los puntos más destacados en un Pleno marcado por la unanimidad de los grupos políticos en la aprobación de los distintos puntos del orden del día, salvo al llegar a la presentación de proposiciones, donde el debate se centró en el ocio nocturno, la dependencia, la PAC o la situación de la sanidad pública y la pérdida del servicio de ambulancias en muchos municipios, llevando de nuevo el debate de asuntos autonómicos y del Gobierno central al seno de la Diputación.

Respecto a los convenios para la recogida de residuos, el presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, Francisco Palomares, explica que “con estos convenios pasamos de prestar el servicio de recogida de la fracción orgánica mediante contenedores de acera de 6 a 7 días a la semana”. Según Palomares, “este cambio se debe a que en la ordenanza provincial para el ejercicio 2021 se ha planteado la desaparición de la Modalidad de Gestión integral de acera de 6 días, por lo que todos los municipios que han estado utilizando la misma han planteado la opción de aplicar la Modalidad de Gestión integral de acera de 7 días”.

Por otro lado, se ha aprobado de manera provisional el Plan Provincial de Inversiones para la Adquisición de Maquinarias por las Mancomunidades con competencia en materia de caminos (ejercicios 2020-2023), un programa dotado con 1,6 millones de euros, distribuidos en cuatro anualidades, que pretende dotar a estas entidades de las infraestructuras necesarias para la reparación de caminos municipales.

El delegado de Infraestructuras Rurales en la Diputación, Manuel Olmo, destaca de este plan que “pretende regular la asistencia económica a las mancomunidades que tienen competencia en materia de caminos con idea de que puedan adquirir maquinarias nuevas que son necesarias para la ejecución, conservación, reparación y mantenimiento de los caminos municipales que sean titularidad de los municipios y entidades locales autónomas de la provincia”.

El objetivo final, recuerda Olmo, “es favorecer la conexión de los núcleos rurales con las explotaciones agrarias con el fin de mejorar y potenciar la competitividad de las mismas, contribuyendo así a que haya opciones de crecimiento económico y a mitigar el despoblamiento de esta zonas”.

En 2022, la aportación de la institución provincial será de 423.638 euros y sufragará el coste de la maquinaria de Sierra Morena, Subbética y Zona Centro Valle de los Pedroches (Villaralto), y en 2023 el presupuesto ascenderá a 324.089 euros para las mancomunidades de Subbética y Zona Centro Valle de los Pedroches (Villaralto).

En otro orden de cosas, todos los grupos políticos con representación en la Corporación han aprobado por unanimidad la adhesión de la institución provincial a la asociación ‘Los paisajes del olivar de Andalucía Patrimonio Mundial’ y a la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Vía Verde del Aceite. En este sentido, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Esteban Morales, destaca que “esta segunda asociación, impulsada por la Mancomunidad de la Subbética, tiene por objeto la promoción, el desarrollo y difusión de la Vía Verde del Aceite, que discurre desde Jaén hasta el municipio de Puente Genil incluyendo el ramal hasta Baena”.

Finalmente, se ha aprobado por unanimidad un convenio con el Ministerio de Defensa para la colaboración científico técnica en el ámbito del desarrollo rural agrícola y ganadero de la provincia de Córdoba. El portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida, Ramón Hernández, subraya de este acuerdo que “contempla acciones de investigación, cooperación, asesoramiento mutuo y formación especializada dirigida a agentes del sector agrícola y ganadero, así como el intercambio en el campo de la docencia en el Laboratorio de Investigación Aplicada que se encuentra en el Centro Agropecuario Provincial”.

En cuanto al debate de proposiciones, el grupo socialista en la Diputación de Córdoba pidió a la Junta de Andalucía, a través de una moción, defendida por su portavoz, Esteban Morales, que ponga "medidas para evitar el deterioro de la sanidad pública, que reabra todos los centros de salud y puntos de atención continuada cerrados hasta ahora y que se recupere la totalidad de la cartera de servicios, programas de salud y servicios de apoyo que se prestaban en los mismos". Asimismo, el Grupo Socialista pidió al Pleno de la Diputación que la institución provincial traslade a la Junta de Andalucía “el rechazo total de la ante la decisión de supresión del servicio de traslado en ambulancia de los municipios Aguilar de la Frontera, Iznájar, Rute, Benamejí -entre otros municipios - y solicitar a la administración autonómica que reconsidere su decisión”. La propuesta llevó a un encendido debate sobre la situación de la sanidad pública, que no encontró el apoyo del PP, que se abstuvo, y Cs, pero sí el de Vox, que entendió que este asunto lo llevan “solicitando en el Parlamento andaluz desde hace varios meses”. Alba Doblas, de IU, puso sobre la mesa los “datos demoledores” de la pandemia en Andalucía, mientras que Cs calificó la gestión de la Junta como “impecable” y el PP expuso datos cómo que en el 2020 hay un 12% más de gasto en sanidad, y propuestas en mejora de atención primaria. Carmen Arcos, del PP, insistió en que se ha contratado personal sanitario y en la mejora de asistencia domiciliaria. En cuanto a la licitación de las ambulancias, “sabemos que es polémico y no se debería de politizar”. Esta nueva licitación, tras la denuncia de UGT, por las ambulancias A1 porque se inventaron unas ambulancias que no existen. El segundo motivo para no politizar es porque “son criterios técnicos”. El servicios sanitario terrestre tiene que dar cobertura para todos y el tema está ahora en el tribunal.

La proposición presentada por el PP de apoyo a la declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC, tras un largo debate, fue rechazada por los grupos del PSOE e IU, lo que llevó al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, a pedir, no obstante, “unidad en la defensa del olivar, ya que con esa filosofía hemos creado el Consejo del Olivar". Además, respecto a la PAC, reclamó "unión de todos" en apoyo a las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno de España. La portavoz del PP, María Luisa Ceballos, no entendió el rechazo a una proposición que ha sido ratificada por todas las organizaciones agrarias.