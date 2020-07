Detenidos dos jóvenes en Fernán Núñez acusados de robar aparatos electrónicos en una casa

La Guardia Civil ha detenido en Fernán Núñez a dos vecinos de la localidad de 25 y 21 años de edad, conocido uno de ellos por sus antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una finca del término municipal, tras supuestamente sustraer un televisor, dos taladros, un ordenador portátil, un GPS, tres teléfonos móviles y un altavoz 'bluetooth'.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, el operativo tuvo lugar tras observar una patrulla, durante un servicio de Seguridad Ciudadana desarrollado en el marco de la orden de servicio sobre el 'Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio', un vehículo en el que circulaba un vecino de la localidad con un amplio historial delictivo y que mantenía una actitud sospechosa.

Al detectar la presencia de la Guardia Civil en la zona, el vehículo callejeó por el interior de la localidad perdiéndolo de vista los agentes, motivo por el que se desplazaron hasta el domicilio del sospechoso con el fin de identificar a los ocupantes del turismo.

Una vez personados los guardias civiles en las inmediaciones del domicilio pudieron observar que el sospechoso salía de su domicilio cargado con un saco y un televisor. Tras interceptarlo e inspeccionar el interior del saco, además del televisor, hallaron dos taladros, un ordenador portátil, un GPS, tres teléfonos móviles y un altavoz 'bluetooth', efectos cuya legítima propiedad no pudo acreditar, por lo que le fueron intervenidos.

Mientras los agentes realizaban comprobaciones con el fin de localizar la procedencia de los objetos, se personó en dependencias oficiales el sospechoso, junto a su pareja de 21 años de edad, alegando ser propietarios de todos los efectos, si bien no disponían de ningún documento que pudiera acreditarlo, por lo que los guardias civiles les informaron de que hasta que no se realizaran las gestiones no podrían retirar nada.

Las gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron averiguar que los efectos intervenidos habían sido sustraídos de un domicilio de la localidad, aprovechando la ausencia de su propietaria con motivo del estado de alarma, por haberse desplazado a una segunda residencia durante el confinamiento.

Ante ello, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fernán-Núñez, tras recibir la pertinente denuncia por la sustracción de los efectos, procedieron a la detención de los sospechosos. Los efectos recuperados ya han sido entregados a su legítimo propietario, en calidad de depósito a disposición de la autoridad judicial. Detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.