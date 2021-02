Detenido en Hornachuelos por pagar en locales comerciales con billetes falsos

La Policía Local de Hornachuelos ha detenido a un hombre en la gasolinera de la localidad tras registrar su vehículo ante la sospecha de un delito de falsificación de monedas.

Efectivos del cuerpo local de policía tuvieron conocimiento de que por lo menos en cuatro establecimientos de la localidad se había logrado pagar con billetes falsos.

Concretamente con billetes de 20 euros con los que se habrían realizado compras en establecimientos de comestibles, supermercados o estancos.

Tras tener comunicación con los establecimientos y comprobar la falsedad de los billetes se puso en marcha un dispositivo que terminó con al detención de un hombre que llevaba en su vehículo billetes falsos de estas características y que de no haber sido detenido podría haber seguido comprando con ellos y cometiendo el delito.