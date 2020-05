Desescalada en Córdoba: otros doce pueblos de la provincia se ven liberados de las franjas horarias para la movilidad

La medida que este viernes ha entrado en vigor y que permite ya una mayor libertad de movimiento hará posible que sean en total 65 los municipios de la provincia los que ya gocen de ese privilegio, pues se incorporaron los doce municipios que se encuentran en la franja de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Solo los otros doce que superan los 10.000 vecinos quedarán todavía pendientes de que la desescalada dé un paso más.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Hasta ahora eran los 53 municipios con menos de 5.000 habitantes los que venían disfrutando de esa libertad de movimiento. A partir de este viernes pueden gozar de ello también los vecinos de Almodóvar, Bujalance, Castro del Río, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, Montoro, Nueva Carteya, Posadas, La Rambla, Rute, Villa del Río y Villanueva de Córdoba.

Esta liberalización de horarios supone, según la norma publicada por el Ministerio de Sanidad, que se eliminan las restricciones tanto para los niños como para hacer deporte al aire libre. Otra de las cuestiones que permite esta nueva flexibilización del confinamiento es la de poder autorizar la instalación de mercadillos al aire libre, siempre que se establezcan las medidas necesarias que garanticen la seguridad sanitaria entre vendedores y visitantes.

A ello se une algo muy esperado, como es la apertura de bares y restaurantes para consumo en el local y se flexibilizan las asistencias a cultos, velatorios, etcétera. Todas estas medidas serán posibles siempre que los ayuntamientos establezcan protocolos de uso de los espacios públicos.

Así, en Fuente Palmera, el Consistorio realizará a lo largo de la semana que viene un reparto masivo de mascarillas casa por casa en todos los núcleos de población. Por el momento, los mercadillos no volverán ya que este sector considera que la ampliación del número de puestos a un tercio de los habituales sigue siendo poco rentable para poder instalarse.

En Posadas, el Ayuntamiento ha informado de que se van a seguir implementando medidas ya puestas en marcha, como el reparto de mascarillas, lo cual se intensificará en los próximos días en los comercios y el transporte público después de que se haya hecho ya una distribución por domicilios. También se está a la espera de que Diputación haga llegar mascarillas infantiles. Seguirán los servicios extraordinarios de Policía Local los fines de semana para velar por las medidas de seguridad y distancias, especialmente en terrazas. Y sobre el regreso del mercadillo ambulante, el Ayuntamiento señala que está en continua comunicación con los representantes de los vendedores para cuando decidan volver con la actividad, ya que rechazaron las limitaciones de la fase 1.

Por su parte, en Los Pedroches, los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque han adoptado medidas de reapertura de distintos servicios municipales conforme a la fase 1 y se disponen a concretar medidas de acuerdo a la fase 2. Por el momento, no han anunciado la apertura de los mercadillos.

En Bujalance, el Ayuntamiento ha informado de que con relación a los bares, se les amplia el espacio para la instalación de mesas en las terrazas. Y este año no se les va a cobrar el impuesto de ocupación de vía pública. Además de cumplir con las normas de desinfección, colocación de mamparas y equipos de higiene y protección individual. Con relación al mercadillo, se autoriza en el lugar habitual, el recinto ferial, a partir del día 2 de junio. Y para que los puestos tengan la separación suficiente, se reservarán espacios para el 50% de puestos una semana y al resto del 50% a la semana siguiente y se irán alternando, hasta que se pueda realizar al completo. Además habrá vigilancia, para que no se agolpen los usuarios. Finalmente, con relación a la actividad de oficinas municipales, aunque la mayoría sigue trabajando a distancia, de forma no presencial. Se abrirá el Ayuntamiento a partir del lunes, con un 30% de funcionarios y pidiendo cita.

(Hubo ampliación y actualización).