Desconcierto en El Viso, Almodóvar e Iznájar ante la apertura de las playas de interior

Los representantes de los tres ayuntamientos de la provincia de Córdoba con playa en su término municipal, El Viso, Almodóvar del Río e Iznajar, han mostrado su desconcierto por la falta de información sobre la apertura de estos lugares para el baño público.

La Junta de Andalucía se ha remitido a que los análisis realizados sobre la calidad de aguas en las playas continentales en la provincia, las de La Colada, en El Viso, y La Breña II, en Almodóvar del Río, están aptas para el baño (la de Iznájar no está reconocida) y a partir de ahí, la competencia es municipal, señalaron a Efe fuentes de la Delegación Provincial de Salud y Familias.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE), aseguró a Efe que no tiene comunicación ni del Gobierno andaluz ni del central y que la única referencia es una periodística de principios de mes, avalada por la secretaria municipal, sobre que no era viable abrir la playa hasta el primero de julio.

Díaz se mostró sorprendido porque ninguna autoridad sanitaria le haya comunicado nada y por desconocer las condiciones en las que se puede hacer uso de la playa del parque recreativo de La Colada, que, en la actualidad, tiene señalizada la zona con la prohibición expresa de baño.

En Almodóvar del Río están "a la espera de que el Ministerio de Sanidad nos dé la autorización necesaria para la apertura de la playa", dijo a Efe el delegado de Turismo del Ayuntamiento, Rafael Aguilera (IU), desconocedor de la vía libre de la Junta.

Aguilera tampoco tiene comunicación y está seguro de que "es el Ministerio el que autoriza la apertura de las playas", aunque "a nosotros ni la Junta ni el Ministerio nos ha dado luz verde a la apertura", que reconoce que al municipio le interesa tener abierta, "ya que es un reclamo turístico bastante importante".

En Iznájar, su alcalde, Lope Ruiz (PSOE), señaló a Efe que no tiene constancia de ninguna prohibición (de hecho, su zona de baño no está reconocida por la Junta de Andalucía) y que lo que mantiene es la recomendación es que no se produzcan baños ante la incertidumbre que existe, ya que la única información que conocen es que el coronavirus no se mantiene en el cloro, aunque las condiciones del embalse de Iznájar no son idóneas para el baño en este momento.