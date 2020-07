Demandan una educación pública de calidad en el mundo rural

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, ha solicitado a la Consejería de Educación una apuesta por la educación pública de calidad en el mundo rural y que vele porque el currículo de los alumnos de nuestra región no corra ningún tipo de peligro.

En unas declaraciones a los medios tras la reunión que ayer martes mantenía con representantes del AMPA del Colegio Rural Tiñosa y varios alcaldes pedáneos del término municipal de Priego, Dorado señalaba que la pérdida de cupo de cara al próximo curso, «pone en peligro el currículo del alumnado». En concreto, la parlamentaria hacía alusión a las asignaturas de francés, inglés y música, que en el caso del CR Tiñosa, «correrían peligro en caso de que no se corresponda el cupo con las necesidades del centro», al barajarse la pérdida de dos docentes, además de las dificultades ya existentes con las tareas de apoyo.

Ante este recorte, desde Adelante Andalucía reivindican que esos dos docentes se mantengan, implementando además con un docente más, «para que las tareas de apoyo se pudieran hacer sin ningún tipo de problema».

Para Dorado, «entra dentro de la lógica que está teniendo el Gobierno andaluz, dejar totalmente desamparados a los servicios públicos, en concreto a la enseñanza», criticando que el ejecutivo autonómico, «implementa recursos a la educación privada mientras deja totalmente a su suerte a la educación pública».

Ante tales argumentos, Dorado demandaba a la Junta, «que vele porque el currículo de los alumnos de Andalucía no corra ningún tipo de peligro», criticando a Moreno Bonilla, «que no puede hablar de despoblamiento rural cuando no está cuidando los servicios mínimos que debe tener la infancia en Andalucía», ya que según Dorado, «estamos viendo cómo, una vez más, está dejando de lado a la Andalucía rural, con las dificultades que eso entraña para nuestra tierra».